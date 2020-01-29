Коронавируса бояться - на улицу не выходить

Все главные заголовки мировых СМИ повествуют о распространении коронавируса. И как это часто бывает, общественность с головой накрыли две мутные волны.

Одна волна — паническая. Коронавирус наступает, счет погибших пошел на вторую сотню, лекарства от него нет, спасайся, кто может. Общественные деятели и журналисты с удовольствием пугают публику.

А публика, привыкшая к плохим новостям, легко пугается, скупает медицинские маски в аптеках и нервно реагирует на очередную новость о туристе, который закашлялся в аэропорту.

Вслед за экспертами и прессой меры начинают принимать и власти. Министерство здравоохранения Молдовы проводит семинары по борьбе с новой заразой и принимает на вооружение новые циркуляры, как не допустить инфекцию в Молдову. И вот после этого население уже точно понимает, что все, приплыли. Потому что вот, даже власти напряглись и тревожатся, а значит, дело серьезное.

Вторая волна, или вернее, контр-волна — юмористического характера. Это когда другие общественные деятели и, вслед за ними, журналисты, высмеивают поднятую коллегами панику. И напоминают, что корь заразнее гриппа в шесть раз. И что в авиакатастрофах погибает гораздо больше людей, чем от жуткого коронавируса. Не говоря уже о автокатастрофах, потому что в США уже давно подсчитано, что шансов погибнуть в ДТП у жителей мегаполисов в 142 раза больше, чем в авиационном инциденте.

Здесь нам нужна золотая середина. Важно отделять панические новости, которые распространяют ради пиара и рекламы, от реальной опасности. Потому что, с одной стороны, для паники оснований нет. А с другой — угроза существует, и она вполне реальна.

С одной стороны, статистика выглядит ужасно. Инфицированных в зараженных районах Китая выявлено уже более 4,5 тысяч. Выздоровели всего 60, а погибли уже 106 человек, и это число растет. Смертность среди людей старше 50 лет составляет 50%, по опыту борьбы с другими коронавирусами, и это жутко.

Болезнь развивается стремительно. Сначала это похоже на обычный грипп, но через неделю — быстрое ухудшение состояния и тяжелая пневмония с разрушением альвеол легких, плюс почти всегда — бактериальная суперинфекция.

Однако эпидемиологи напоминают, что абсолютное большинство из первой волны заболевших, а это почти тысяча человек, еще лежат в койках. Все они получают терапию, и скорее всего, большинство из них выздоровеют, а манипулировать промежуточной статистикой глубоко неправильно.

И кстати, это не первый коронавирус — со штаммом SARS (атипичная пневмония, помните?) мир боролся в 2002 году. И тогда было зарегистрировано 8 тысяч 437 случаев заболевания, из которых 813 закончились летальным исходом. А была еще вспышка, в которой повинен малоизвестный ближневосточный коронавирус MERS в 2015 году — 1154 инфицированных, 431 летальный исход.

И с тем, и с другим вирусом справились. Проблема в том, что по первым выводам медиков, новый коронавирус (который уже получил название 2019-nCoV) — куда более заразен чем все те, с которыми уже сталкивалось человечество.

Заболевший обычным гриппом за время болезни успевает заразить 2-3 других людей, говорят эпидемиологи. У нового коронавируса этот показатель выше в два раза, что реально тревожит врачей.

То есть, для веселых шуток здесь нет никаких оснований. Однако и для паники тоже. Потому что методы профилактики инфицирования коронавирусом 2019-nCoV те же самые, что и при обычной профилактике гриппа. Мыть руки с мылом, как можно чаще. Не посещать людные места, по возможности, не пользоваться общественным транспортом. Сторониться чихающих и кашляющих людей.

Скорее всего, с новым вирусом справятся прежде, чем он успеет всерьез обосноваться в других странах. Власти не только Китая, но и всех стран мира в эти дни принимают повышенные меры предосторожности, не давая вирусу бесконтрольно распространяться. Лечение занимает около недели, в тяжелых случаях - две недели, заверяют китайские медики.

А вот в очереди за медицинскими масками можете не вставать. Маски, вообще, нужны не затем, чтобы защитить вас от инфекции. А затем, чтобы защитить окружающих от вас. Именно поэтому маски носят хирурги, а не пациенты, лежащие на столе под наркозом.

Тем более что против нового коронавируса обычные маски бесполезны. Чтобы задержать вирус, вам потребуется специализированная маска, оборудованная мощными фильтрами.

В общем, не паникуйте, мойте руки, избегайте толп людей. Но не расслабляйтесь, разумная предосторожность (особенно в нездорово теплую зиму, когда бактерии и вирусы чувствуют себя привольно) может сэкономить вам массу денег, а может быть, и жизнь спасет. Будьте здоровы!

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