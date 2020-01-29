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Крупноплодная клюква.

На выставке "Сделано в Молдове" впервые представят дефицитные товары

© Sputnik / СЕРГЕЙ ЛЕСКЕТЬ
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200129/29017981/na-vystavke-sdelano-v-moldove-vpervye-budut-predstavleny--degitsitnie-tovari.html

Sputnik Moldova является международным информационным партнером мероприятия, которое проводится уже в 19 раз.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Председатель Торгово-промышленной палаты Сергей Харя рассказал об уникальной продукции, которая будет представлена в столичном комплексе "Молдэкспо" в рамках выставки "Сделано в Молдове", которая откроется 29 января.

Глава ведомства в эфире радио Sputnik отметил, что органические продукты, которые начинают пользоваться спросом и у наших граждан, представит тридцать местных компаний.

"Существуют различные органические продукты - сухофрукты, зерновой хлеб, хлебобулочные изделия, грецкие орехи, сушеные овощи, эко-шоколад, фрукты в шоколаде, алкогольные напитки", - перечислил Харя.

Он подчеркнул, что большая часть органических продуктов относится к агропродовольственным товарам.

Эко-продукция будет вперые активно продвигаться в рамках выставки "Сделано в Молдове". Для этого на стендах разместят информационные наклейки и сертификаты соответствия.

"Такие продукты являются дефицитными и наиболее дорогими, но имеют  большую ценность для экспорта", - отметил глава Торгово-промышленной палаты.

Национальная выставка "Сделано в Молдове" пройдет с 29 января по 2 февраля 2020 года в кишиневском комплексе "Молдэкспо". В ней примут участие более 450 экономических агентов со всей страны и официальные делегации из нескольких государств, включая Румынию, Россию, Италию, Турцию и Францию.

Sputnik Молдова выступает международным информационным партнером мероприятия.

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