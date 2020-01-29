Эксперты из Петербурга помогут избавить Кишинев от запаха очистной станции

Российские специалисты прибудут в молдавскую столицу по приглашению главы городской администрации Иона Чебана.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Проблема неприятного запаха в Кишиневе стала темой дискуссий столичного градоначальника Иона Чебана с архитекторами-проектировщиками и специалистами коммунхоза в Санкт-Петербурге.

Молдавского гостя проинформировали, что в городе на Неве ранее тоже была такая проблема, но местные власти смогли найти оптимальное решение задачи.

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В итоге достигнута договоренность, что эксперты проектного института и предприятия по водоснабжению и канализации Санкт-Петербурга посетят Кишинев.

"Они проведут техосмотр очистных сооружений молдавской столицы", - написал на своей странице в Facebook Чебан.

Примар отметил, что на данный момент на очистной станции Кишинева проходят реабилитационные работы.

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