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Браконьеры устроили стрельбу у границы и пытались скрыться от пограничников

© Sputnik / А. Соломонов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200129/29020499/brakonery-ustroili-strelbu-u-granitsy-i-pytalis-skrytsya-ot-pogranichnikov.html

Пограничники услышали выстрелы в километре от государственной границы, а прибыв на место, обнаружили двух мужчин с ружьем и тушу кабана.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Пограничный наряд в зоне ответственности Унгенского погранотряда задержал браконьеров.

Внимание пограничников привлекли выстрелы, которые прозвучали в лесу близ села Меделены, в километре от государственной границы. Прибыв на место происшествия, наряд обнаружил тушу кабана массой около 100 килограммов и двух мужчин, попытавшихся скрыться.

Илья Тромбицкий
© Sputnik / Osmatesco
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Заметив пограничников, браконьеры сели в автомобиль Renault Clio и попытались сбежать, однако были задержаны. При установлении их личности выяснилось, что оба мужчины, в возрасте 43 и 27 лет, являются жителями села Петрешты Унгенского района.

У браконьеров изъято охотничье ружье модели ТОЗ-63, которое передано экспертам для проведения баллистической экспертизы.

Мужчинам грозит штраф за браконьерство.

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Теги:
браконьерство


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