Школьных медсестер хотят переподчинить центрам семейных врачей

Сейчас медассистенты в школах и детсадах подчинены директорам учебных заведений, которые могут влиять на решения медиков в области качества продуктов в столовых или безопасности детей.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Медсестры в дошкольных и средних учебных заведениях будут подчиняться центрам семейных врачей, если парламент одобрит соответствующие поправки.

Поправки в Закон "Об охране здоровья" и в Кодекс об образовании были предложены парламентской комиссией по культуре, образованию, исследованиям, делам молодежи, спорту и средствам массовой информации.

В настоящее время медицинские ассистенты, которые следят за здоровьем детей в учебных заведениях и за качеством еды в столовых, включены в штат детсадов и школ как непедагогический персонал. Таким образом, руководители учебных заведений могут влиять на решение медицинских ассистентов относительно качества продуктов в столовой или ситуации с безопасностью детей.

По мнению авторов поправок, изменения помогут решить и проблему замены медицинского помощника во время его отпуска или болезни. Сейчас их может заменить только другой работник образовательного учреждения, причем у него может и не быть медицинского образования. Таким образом, качество медицинской помощи, предоставляемой детям, не может быть гарантировано.

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