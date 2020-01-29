Дело на миллионы: пограничники обнаружили крупную контрабанду китайских товаров

Правоохранительные органы совместно с таможенной службой расследуют преступление, связанное с незаконным ввозом китайских товаров в нашу страну.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с таможенной службой расследует дело о контрабанде товаров китайского происхождения на сумму более четырех миллионов леев.

Партия товаров, перевозимая четырьмя грузовиками через таможенный пост "Тудора", состояла из машин для переработки зерновых, которые, в соответствии с законом, освобождаются от таможенных выплат.

В результате проверки правоохранительные органы установили, что перевозимые товары не совпадают с товарами, указанными в представленных таможенных декларациях. Соответственно, в грузовиках были обнаружены велосипеды, мотоаксессуары, а также запчасти для велосипедов и мотоциклов, не прошедшие таможенные платежи.

На основании разумного подозрения в совершении контрабандного преступления было возбуждено уголовное дело.

Согласно закону, такое преступление наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере до 550 тысяч леев, лишением права заниматься определенной деятельностью или ликвидацией предприятия, принадлежащего виновному юридическому лицу.

Следствие по данному инциденту продолжается.

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