Суд отклонил протесты по условно-досрочному освобождению Филата

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила все протесты по поводу условно-досрочного освобождения экс-премьера Молдовы Владимира Филата и оставила в силе решение первой инстанции.

Руководство пенитенциара №13 оспорило решение кишиневского суда об условно-досрочном освобождении Филата 5 декабря.

Как заявил на заседании в среду судья АП Игорь Манаскурта, все обжалования по поводу условно-досрочного освобождения бывшего главы камбина отклоняются "как необоснованные".

"Сохраняется без изменений решение первой инстанции", - отметил он.

К слову, вердикт Апелляционной палаты не подлежит пересмотру.

"Сохранено решение первой инстанции, с которым мы не были согласны. Будем уважать (решение Апелляционной палаты - ред.)", - заявил глава юридического управления Администрации тюрем Александр Кузу.

Филат уже прокомментировал решение Апелляционной палаты, отметив, что судебная инстанция "сегодня прошла тест".

"Я надеялся, но уверенности у меня не было", - сказал бывший премьер.

На вопрос о том, что он намерен делать дальше, Филат еще раз отметил, что приостановка политической деятельности не предполагает приостановку деятельности в тех областях, которыми он занимался на протяжении многих лет. При этом он отметил, что не останется в стороне от возглавляемой им ранее Либерально-демократической партии Молдовы.

УДО Филата

В начале декабря 2019-го Филат освободился по УДО. Экс-премьер отбывал наказание в столичном пенитенциаре №13 за коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его срок должен был истечь не так скоро, но все довольно круто изменилось, – и за один день он вышел из тюремной камеры на свободу.

Заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Филата было запланировано на 2 декабря, но тогда его прервали, перенеся вынесение решения на 3 декабря. Вердикт провозгласил судья Виктор Рацой.

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Бывший премьер не присутствовал на заседании инстанции. Его освобождение произошло на основе представления пенитенциарному учреждению заключения судебной инстанции. А выпущен он на свободу досрочно согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы.

УДО экс-премьера стало настоящим сюрпризом для многих, в том числе и для руководства страны.

Филат должен был сидеть еще несколько лет, но для того, чтобы сократить этот срок, было вынесено несколько решений судов в течение нескольких месяцев: первое – 30 июля 2019 года, второе – 28 октября того же года.

Дела Филата

Филата задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния.

Он отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта экс-премьера должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

На имя экс-премьера возбуждено еще одно уголовное дело, открытое по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Судебное заседание по нему перенесено на начало марта 2020 года. Слушания по этому процессу должны были состояться в пятницу, 20 декабря, однако этого не произошло. Причина – запрос о перенесении заседания, поданный экс-премьером в связи с тем, что он проходит лечение.

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