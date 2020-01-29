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Alexandru Pînzari

Неожиданное решение экс-главы ГИП Александра Пынзаря: вернулся, чтобы уйти

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200129/29027550/neozhidannoe-reshenie-glavy-gip-aleksandra-pynzarya-vernulsya-chtoby-uyti.html

Руководитель подразделения МВД был восстановлен в должности решением правительства, основанным на постановлении суда Кишинева.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Александр Пынзарь, восстановленный после судебного решения правительством Республики Молдова в должности начальника Главного инспектората полиции, предпочел подать в отставку. 

Его заявление было удовлетворено на заседании кабмина, прошедшем в среду, 29 января.

Пынзарь поблагодарил свою семью "за терпение, поддержку и заботу".

Теплые слова он сказал в адрес тех, кто выдвинул его на руководящую должность, а также всех коллег из Инспектората полиции Республики Молдова, одного из самых многочисленных структурных подразделений Министерства внутренних дел. 

"Честно говоря, это было не только большим удовольствием, но и огромной ответственностью -  служить гражданам, особенно, когда добиваешься в этом успеха", - написал Пынзарь на своей странице в Facebook.

Экс-глава ГИП подчеркнул, что за три года работы в этой должности, ему посчастливилось сотрудничать со стратегическими партнерами, членами НПО, представителями администраций различного уровня, а также простыми гражданами, с которыми, по его мнению, удалось совместными усилиями сделать много полезных вещей.

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