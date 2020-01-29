Неожиданное решение экс-главы ГИП Александра Пынзаря: вернулся, чтобы уйти

Руководитель подразделения МВД был восстановлен в должности решением правительства, основанным на постановлении суда Кишинева.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Александр Пынзарь, восстановленный после судебного решения правительством Республики Молдова в должности начальника Главного инспектората полиции, предпочел подать в отставку.

Его заявление было удовлетворено на заседании кабмина, прошедшем в среду, 29 января.

Пынзарь поблагодарил свою семью "за терпение, поддержку и заботу".

Теплые слова он сказал в адрес тех, кто выдвинул его на руководящую должность, а также всех коллег из Инспектората полиции Республики Молдова, одного из самых многочисленных структурных подразделений Министерства внутренних дел.

"Честно говоря, это было не только большим удовольствием, но и огромной ответственностью - служить гражданам, особенно, когда добиваешься в этом успеха", - написал Пынзарь на своей странице в Facebook.

Экс-глава ГИП подчеркнул, что за три года работы в этой должности, ему посчастливилось сотрудничать со стратегическими партнерами, членами НПО, представителями администраций различного уровня, а также простыми гражданами, с которыми, по его мнению, удалось совместными усилиями сделать много полезных вещей.

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