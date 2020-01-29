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Общественный транспорт

Очередное дикое зрелище в маршрутках Кишинева: теперь хаос - "в клетку"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200129/29028482/ocherednoe-dikoe-zrelische-v-marshrutkakh-kishineva-teper-khaos-v-kletku.html

В рейсовых микроавтобусах Кишинева пассажиры видели всякое, но такого еще не было - на обивку сидений в салонах пошел далеко не самый обычный материал.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. О том, что бесчеловесность условий перевозки пассажиров в салонах рейсовых микроавтобусов, курсирующих по столице, зашкаливает, знает большинство горожан. Они ежедневно с этим сталкиваются. 

Однако, зачастую увиденное пугает даже видавших виды пассажиров. То кирпич под поломанное сидение положат, то заткнут протекающий верхний люк тряпками, чтобы во время дождя вода не капала на головы жителей "европейской столицы", то и вовсе обошьют давно потрепанные временем сидения "инновационным" материалом. 

По свидетельствам очевидцев, в салоне одного из рейсовых микроавтобусов в Кишиневе вместо тканевого покрытия использовали... синтетическую материю, которая ранее шла на изготовление клетчатых сумок, проще в народе именуемые "баулами".

Припоминаете культовую фигуру "челнока" 90-х со множеством таких дешевых, но вместительных "саквояжей"?

Видимо, из-за того, что сейчас такие сумки не используются активно, а добро выкидывать жалко, водитель решил, что "весь отход пойдет в доход", и обшил такой тканью сиденья. 

Однако все дело портит одна "технологическая" незадача.

Во время движения, а, тем более, при резком торможении, пассажиры соскальзывают с ярких клетчатых сидений, как намыленные.

Впрочем, это проблема самих сползающих, а не водителя и не владельца микроавтобуса.

Уместно спросить: за езду в таких условиях администраторы маршрутов собираются взимать повышенную плату? 

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Теги:
условия, авиаперевозки, Кишинев, как ездят маршрутки, маршрутки


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