Новый терминал в Кишиневском аэропорту: подан запрос на строительство

Комплекс главной воздушной гавани Молдовы может пополниться еще одним зданием, но лишь в том случае, если примэрия Кишинева даст разрешение на его возведение.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В Международном аэропорту Кишинева (МАК) может быть построен новый пассажирский терминал, сообщает пресс-служба учреждения.

В сообщении на официальной странице в Facebook уточняется, что инвестор Кишиневского международного аэропорта подал в примэрию столицы заявку, в том числе эскизный проект и необходимую правоустанавливающую документацию на землю.

"Площадь будущего терминала будет составлять не менее 32 тысяч квадратных метров, он позволит обслуживать 4,2 млн. пассажиров ежегодно с возможностью увеличения пассажиропотока до 4,5 миллионов пассажиров к 2035 году", - уточняется в сообщении.

Тот же источник добавляет, что у терминала будут оборудованы парковочные места для авто- и общественного транспорта.

По данным пресс-службы МАК, сооружение, которое намечено построить из стекла и металла, будет состоять из трёх уровней ниже нулевого и трёх уровней над землей.

На чем настаивают власти

Глава государства настаивает на расторжении контракта о концессии аэропорта с компанией Avia Invest. Президент Молдовы Игорь Додон считает, что есть три подхода, которые позволят осуществить этот план.

"Во-первых, открыто пять уголовных дел на тех, кто подписал контракт и организовал конкурс в 2013 году. То есть, первый путь - расторжение контракта, потому что контракт не был заключен в интересах государства", - заявил Додон во вторник на пресс-подходе по итогам заседания Высшего совета безопасности.

По его словам, в уголовных делах фигурируют члены комиссии на том этапе. "По мнению следственных органов, контракт нанес ущерб интересам государства. Все элементы этого документа подтверждают это", - отметил президент.

Он подчеркнул, что для властей принципиально важно расторжение этого контракта.

"Второе - не выполняются инвестиционные обязанности (минус 66 миллионов евро за период 2013-2019 годов). Из этих инвестиций две трети - это наши с вами деньги (сбор в 9 евро с каждого пассажира - ред.). Третье - исключение преференций, которые сейчас есть у инвестора - монополия на рынке и сбор в 9 евро", - добавил президент.

Ранее новый инвестор МАК, российский бизнесмен Андрей Гончаренко объявил, что намерен выделить более 200 миллионов евро из собственных средств на развитие инфраструктуры аэропорта, в том числе на строительство нового терминала.

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