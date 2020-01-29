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Последствия ледяного дождя в Краснодаре

Спасатели дают советы пешеходам и водителям в связи с заморозками

© Sputnik / Евгений Резник
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200129/29029141/spasateli-dayut-sovety-peshekhodam-i-voditelyam-v-svyazi-s-zamorozkami.html

Синоптики прогнозируют падение температуры ниже нуля, а значит, на дорогах будет скользко. Для того, чтобы избежать эксцессов, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких правил.

ТИРАСПОЛЬ, 29 янв – Sputnik. Метеорологи предупреждают: идут заморозки. Специалисты тем временем дают полезные советы о том, как не оказаться заложниками такой непогоды.

"Спасатели рекомендуют пешеходам надевать на улицу удобную нескользящую обувь и не спешить на опасных участках дороги. Водителям сотрудники автоинспекции напоминают о соблюдении дистанции во время движения", - отметили в МВД Приднестровья.

Авария со смертельным исходом на трассе Тирасполь-Каменка
© Photo : МВД непризнанного ПМР
В Приднестровье намерены снизить смертность на дорогах до нуля
Автоинспекторы также обращают внимание на то, что садиться за руль нужно только хорошо отдохнувшим, с максимальной концентрацией, уверенностью в своих силах и технических характеристиках авто.

Необходимо двигаться со сниженной скоростью, обращать внимание на разметку и встречный транспорт, исключать крутые повороты руля и резкие торможения, кроме того - прекратить любые разговоры в салоне, чтобы не отвлекаться от вождения.

А лучше всего, говорят эксперты, перенести поездку. А если нет возможности, то необходимо периодически останавливаться и отдыхать.

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Теги:
советы, заморозки, водители, пешеходы, Приднестровье


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