Спасатели дают советы пешеходам и водителям в связи с заморозками

ТИРАСПОЛЬ, 29 янв – Sputnik. Метеорологи предупреждают: идут заморозки. Специалисты тем временем дают полезные советы о том, как не оказаться заложниками такой непогоды.
"Спасатели рекомендуют пешеходам надевать на улицу удобную нескользящую обувь и не спешить на опасных участках дороги. Водителям сотрудники автоинспекции напоминают о соблюдении дистанции во время движения", - отметили в МВД Приднестровья.
Необходимо двигаться со сниженной скоростью, обращать внимание на разметку и встречный транспорт, исключать крутые повороты руля и резкие торможения, кроме того - прекратить любые разговоры в салоне, чтобы не отвлекаться от вождения.
А лучше всего, говорят эксперты, перенести поездку. А если нет возможности, то необходимо периодически останавливаться и отдыхать.
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