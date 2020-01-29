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Бортпроводницы в аэропорту.

Чтобы коронавирус не просочился - как защитят авиапассажиров и персонал

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200129/29030942/mery-dlya-predotvrascheniya-infitsirovaniya-koronavirusom---kak-zaschityat-vsekh-aviapassazhirov.html

Авиационные власти Молдовы довели до сведения ответственных служб разработанный международными и национальными структурами пакет мер по противодействию легочной инфекции нового типа.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Орган гражданской авиации выпустил циркуляр для всех авиаоператоров, составленный на базе рекомендаций Организации международной гражданской авиации (ОАС), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова. 

Врач проводит инструктаж.
© Photo : Secția Relații Publice a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI
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Меры, перечисленные в распоряжении, призваны предотвратить распространения коронавируса среди пассажиров, а также работающего в Международном аэропорту Кишинева летного и наземного авиационного персонала.

Рекомендации разработаны на основе плана действий по подготовке и реагированию в случае чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, вызванных биологическими, химическими и радиологическими факторами. Документ был утвержден Национальным агентством общественного здравоохранения в 2016 году.

Авиакомпании, а также медицинская служба Международного аэропорта Кишинева и Департамент управления чрезвычайными ситуациями в составе Национального агентства общественного здравоохранения обучат авиаперсонал выявлять на ранней стадии симптомы коронавирусной инфекции нового типа (2019-nCoV) и предпринимать меры по профилактике заболевания. 

Также предусмотрено обеспечивать индивидуальным защитным снаряжением (одноразовыми масками и перчатками) пассажиров и работающих в аэропорту людей.

ОГА отмечает, что приобретение индивидуального защитного снаряжения будет обеспечиваться каждым конкретным учреждением для своего подведомственного персонала.

По данным на 29 января, жертвами коронавируса в Китае стали уже 132 человека. Число заболевших близится к шести тысячам.

В Республике Молдова случаев заболевания зарегистрировано не было.

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