Хорошая новость из Москвы для молдавских производителей: о чем сообщил Додон

Глава республики поблагодарил стратегических партнеров из России "за долгожданное положительное решение".

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Президент Игорь Додон сообщил, что Россия дает "зеленый свет" поставкам продукции еще целого ряда молдавских предприятий.

"Хорошая новость для производителей. Российская Федерация открывает свой рынок для еще 205 молдавских компаний. Благодарим наших стратегических партнеров за это долгожданное положительное решение", - сообщил Додон на своей странице в Facebook.

Свой пост глава республики подкрепил письмом замглавы Росссельхознадзора Юлии Швабаускене.

"Считаем возможным под гарантии молдавской стороны разрешить ввоз плодовоовощной продукции молдавского происхождения (коды ТН ВЭД 07, 0808, 0809) из республики 205 молдавским экспортерам", - отмечено в письме за подписью Швабаускене.

По ее словам, такое решение принято в связи с договоренностями, достигнутыми в рамках переговоров от 16 января 2020 года в преддверии Международной агропромышленной выставки-ярмарки "Зеленая неделя" в Берлине и по результатам инспекции, проведенной в Молдове 12-24 августа 2019 года .

В письме также сказано, что указанная продукция должна соответствовать единым фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союз и сопровождаться необходимыми сертификатами, которые выдает Национальное агентство продовольственное безопасности Молдовы.

Ранее министр сельского хозяйства Молдовы Ион Пержу заявлял, что к концу января 2020-го ожидается расширение списка молдавских компаний, которым будет разрешен экспорт агропродукции в Россию.

К слову, с 29 января в республике проходит масштабная выставка "Сделано в Молдове", в рамках которой отечественные производители представляют свои товары и услуги.

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