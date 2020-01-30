"Этика простуды" и другие меры защиты от коронавируса – советы врачей

На фоне нарастающей тревоги по поводу распространяющейся вирусной пневмонии нового типа, специалисты рассказывают о том, как можно уберечься от заболевания.

ТИРАСПОЛЬ, 30 янв – Sputnik. В связи с распространением коронавируса и вызванным им общественным резонансом эпидемиологи дают совет, что позволит минимизировать риск заражения, делясь также рекомендациями ВОЗ.

"Регулярно мыть руки с мылом, особенно после пребывания в общественных местах, проводить проветривание помещений и влажную уборку. По возможности стоит исключить посещение людных мест", - говорят специалисты.

При нарушении самочувствия – повышении температуры, появлении насморка, першения или боли в горле, кашля и слезотечения - необходимо сразу обратиться за медицинской помощью и ни в коем случае не заниматься самолечением. Кроме этого, стоит воздержаться от поездок в страны, где зарегистрирован новый вид пневмонии, а также избегать контакта с больными острыми респираторными инфекциями.

"Рекомендации Всемирной организации здравоохранения по профилактике случаев заражения коронавирусом нового типа (2019-нКоВ) направлены на снижение риска передачи острых респираторных инфекций во время поездок в пораженные страны", - отметили в приднестровском Минздраве.

ВОЗ в связи с этим также отмечает, что необходимо строго соблюдать правила гигиены, особенно после прямого контакта с больными людьми или окружающей средой, в которой они находятся. Стоит избегать и тесного контакта с животными и территорией на фермах, где были случаи заболевания.

Специалисты ВОЗ также напоминают, что больные с симптомами острой респираторной инфекции должны придерживаться "этикета кашля" (держаться на расстоянии, прикрывать нос и рот во время кашля и чихания, мыть руки).

Кроме того следует избегать потребления сырой или недостаточно приготовленной пищи. С сырым мясом, молоком или другими продуктами животного происхождения нужно обращаться осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения, в соответствии с правилами безопасности продовольствия.

При возвращении из стран, где циркулирует новый тип коронавируса, рекомендуется следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, а в случае появления симптомов (лихорадка, кашель, затрудненное дыхание) больным необходимо обратиться за медицинской помощью и обязательно сообщить, что они посетили очаг распространения коронавирусной инфекцией.

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