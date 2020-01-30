Как в приднестровском регионе справляются с гриппом

ТИРАСПОЛЬ, 30 янв – Sputnik. Приднестровские врачи зафиксировали четыре случая гриппа: в Бендерах, Слободзейском и Рыбницком районах. Однако уверяют: ситуация под контролем.
"Болезнь была выявлена вовремя, лечение в стационарах прошло успешно. Пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии", - рассказали в Минздраве.
Если смотреть на эти цифры в процентном соотношении, то заболеваемость почти на 10% ниже предыдущей недели и на 25% ниже аналогичного периода прошлого года. При этом уровень заболеваемости среди детей вырос на 21,1% в сравнении с прошедшей неделей. Зарегистрировано 139 случаев тяжелых острых респираторных инфекций.
Медики напоминают, что лучшей профилактической мерой в разгар эпидемиологического сезона является личная гигиена – мытье рук с мылом, влажная уборка и проветривание помещений. Кроме этого, по мере возможности стоит ограничить посещение людных мест.
При повышении температуры, появлении насморка, першении или боли в горле, кашле и слезотечении необходимо сразу обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением.
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