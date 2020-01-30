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Новый смартфон, архивное фото.

Уход от "мобильного рабства": в Молдове это возможно

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200130/29027487/nevernye-abonenty-gsm-telefonii-pochemu-v-rm-stolko-migriruyuschikh-nomerov.html

В нашей стране все чаще граждане прибегают к переводу своего номера мобильной связи от одного оператора к другому - об этом свидетельствуют данные официальной статистики.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Услуга, позволяющая при смене мобильного оператора сохранить прежний номер телефона, который давно знают сотни людей, давно стала привлекательной для абонентов Молдове .

Многие из них осознанно меняют оператора, выбирая наиболее удобные и выгодные для себя тарифные пакеты, позволяющие к примеру, на льготных условиях общаться с несколькими своими родственниками или друзьями, которым по телефону рассказывают подробно о своих делах, а, иногда, и делятся самым сокровенным. 

Корреспондент Sputnik Молдова вышел на несколько центральных улиц Кишинева и поинтересовался у случайных прохожих: меняли ли они оператора мобильной связи, и что их подтолкнуло на такой шаг? 

"Сначала я несколько лет была абонентом одного из операторов, который был ранее монополистом на рынке мобильной телефонии в республики. Затем мне их тарифная политика показалась не очень гибкой, услуги связи дорожали. Как только появилась возможность перейти на другого оператора, я сохранила номер", - рассказал жительница столицы Валентина. 
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Другой случайный собеседник корреспондента сообщил, что он со своей супругой изначально пользовались услугами разных операторов.

"Раньше, когда я еще работала, была на пакете у частного оператора. Выйдя на пенсию, мне стало невыгодным быть на пакете, но номер желала сохранить, перейдя на более льготный пакет к другой компании", - поделилась с корреспондентом Sputnik пенсионерка, проживающая в Кишиневе, Людмила Васильевна. 

По официальной статистике Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ), всего за 2019 год в Молдове услугой переноса телефонных номеров в Молдове воспользовалось 56,9 тысячи  абонентов, или на 22,7 тысячи больше, чем 2018 году.

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Теги:
переход, номера, связь, телефония


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