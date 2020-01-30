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Как в Приднестровье решают проблему с поставками лекарств

© Sputnik / Валерий Титиевский
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200130/29028896/kak-v-pridnestrove-reshayut-problemu-s-postavkami-lekarstv.html

В регионе намерены ужесточить контроль за недобросовестными поставщиками медицинских препаратов и реактивов.

ТИРАСПОЛЬ, 30 янв – Sputnik. В Приднестровье собираются ужесточить контроль за поставщиками, вплоть до введения штрафных санкций и отзыва лицензии, чтобы предотвратить случаи срыва снабжения жизненно важных препаратов. Подобная накладка с поставками произошла в прошлом году, особенно остро стоял вопрос в отношении онкологических и психотропных препаратов. Сейчас, говорят специалисты, ситуация изменилась.

"На данный момент ситуацию удалось выровнять, один из препаратов поступил, еще два ожидаются в ближайшие дни", - сообщила замминистра здравоохранения Вероника Тазова.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Как сообщили в правительственной пресс-службе, такая ситуация в прошлом году сложилась из-за недобросовестных поставщиков. На сегодняшний день законодательство региона не предусматривает никакого вида ответственности для предприятий, срывающих снабжение жизненно важных препаратов.

"Предприятия должны чувствовать ответственность. Заявить через одну-две недели после тендера, что не могут онкологические препараты привезти – это преступление. Они должны понимать, что если подвели государство в этом плане, то штрафы будут огромные. Вплоть до отзыва лицензии", - заявил глава исполнительной власти Александр Мартынов.

По данным Минздрава, сегодня лечебные учреждения обеспечены всем необходимым на один-два месяца вперед, в некоторых случаях – на квартал. На текущий момент из бюджета финансируется около трети от всей потребности в медикаментах. Ранее это было 15-20%.

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Теги:
поставщик, психотропные лекарства, лекарства, Приднестровье


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