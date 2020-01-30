Приднестровье придерживается единого с Россией мнения о Великой Победе

Об этом приднестровские делегаты говорили на круглом столе в Москве, посвященном годовщине открытия Официального представительства Приднестровья в Российской Федерации.

ТИРАСПОЛЬ, 30 янв – Sputnik. В Москве прошел круглый стол, приуроченный к годовщине со дня открытия Официального представительства Приднестровья в Российской Федерации. В нем приняли участие представители официальной делегации приднестровского региона, а также политики, парламентарии и общественные деятели РФ и приднестровцы, проживающие в России.

Помощь представительства

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отметил, что представительство – важный элемент системной работы с соотечественниками. Его деятельность в первую очередь направлена на защиту интересов приднестровцев, проживающих или временно находящихся в Российской Федерации.

Руководитель представительства Леонид Манаков рассказал, что в течение 2019 года за разного рода помощью к ним обратилось около тысячи приднестровцев. Самые частые темы – получение приднестровского гражданства, служба в вооруженных силах, признание различных документов, в том числе больничных листов, выданных в Приднестровье.

"Многие из этих вопросов представительству удается решить самостоятельно. Мы поддерживаем прямые контакты с органами власти в Москве, активно взаимодействуем с общественными организациями. Представительство служит площадкой для проведения различного рода культурно-информационных мероприятий", - отметил Манаков.

Одна Победа на всех

Празднование 75-ой годовщины Великой Победы стала также одной из тем встречи. Участники круглого стола говорили о необходимости придерживаться единого курса на сохранение памяти о великом подвиге русского народа и борьбу с фальсификацией истории.

"Мы должны вместе принимать участие в праздничных мероприятиях как в России, так и в Приднестровье. Чтобы граждане Приднестровья чувствовали, что они часть великой России, что мы отмечаем вместе с вами это великое завоевание наших отцов и дедов", – сказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов.

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