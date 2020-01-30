Дети гастарбайтеров: государство меняет систему защиты

Новые правила коснутся даже тех несовершеннолетних, чьи родители уехали работать в другой населенный пункт Молдовы.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Система защиты детей, оказавшихся в затруднительной ситуации, претерпит изменения. Нововведения в первую очередь коснутся несовершеннолетних, чьи родители находятся на заработках за границей.

По последним данным в стране насчитывается 37 тысяч 866 таких детей. Из них лишь у 12 тысяч 541 ребенка есть официальные опекуны. Остальные 25 тысяч детей никак не оформлены в органах опеки. Это по мнению министерства здравоохранения, труда и социальной защиты создает определенные трудности, особенно, если ребенок попадает в ситуацию риска.

Правительство на очередном заседании в среду приняло ряд законодательных поправок, призванных устранить эти недочеты.

В частности, для детей, у которых родители временно уехали на заработки за границу или в другой населенный пункт Молдовы, предлагается новая концепция защиты - государственная опека. Процедура ее установления также определена новыми поправками.

Кроме того, профильное министерство четко прописало, что означает законный представитель ребенка. Им может быть только его мать и отец. В случае, если они оба или один из них временно покинули Молдову, легальным представителем могут быть территориальные органы опеки (если, конечно, ранее не были оформлены другие опекуны). Остальные люди, вовлеченные в заботу о ребенке, такие как, например, профессиональные приемные родители или представители учреждения, куда временно помещен ребенок, будут считаться юридически ответственными лицами.

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