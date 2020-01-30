11:34 30 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.33
  • USD17.57
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Ученицы

Дети гастарбайтеров: государство меняет систему защиты

© Sputnik / Aleksandr Kryazhev
Общество
Получить короткую ссылку
287 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2782/00/27820073.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200130/29031330/deti-gastarbayterov-gosudarstvo-menyaet-sistemu-zaschity.html

Новые правила коснутся даже тех несовершеннолетних, чьи родители уехали работать в другой населенный пункт Молдовы.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Система защиты детей, оказавшихся в затруднительной ситуации, претерпит изменения. Нововведения в первую очередь коснутся несовершеннолетних, чьи родители находятся на заработках за границей.

Домохозяйка
© CC BY 2.0 / Aqua Mechanical / Bathroom Cleaning
Жить на две страны: откровения молдаванки, работающей за границей

По последним данным в стране насчитывается 37 тысяч 866 таких детей. Из них лишь у 12 тысяч 541 ребенка есть официальные опекуны. Остальные 25 тысяч детей никак не оформлены в органах опеки. Это по мнению министерства здравоохранения, труда и социальной защиты создает определенные трудности, особенно, если ребенок попадает в ситуацию риска.

Правительство на очередном заседании в среду приняло ряд законодательных поправок, призванных устранить эти недочеты.

В частности, для детей, у которых родители временно уехали на заработки за границу или в другой населенный пункт Молдовы, предлагается новая концепция защиты - государственная опека. Процедура ее установления также определена новыми поправками.

Кроме того, профильное министерство четко прописало, что означает законный представитель ребенка. Им может быть только его мать и отец. В случае, если они оба или один из них временно покинули Молдову, легальным представителем могут быть территориальные органы опеки (если, конечно, ранее не были оформлены другие опекуны). Остальные люди, вовлеченные в заботу о ребенке, такие как, например, профессиональные приемные родители или представители учреждения, куда временно помещен ребенок, будут считаться юридически ответственными лицами.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Будни трудовых мигрантов из Молдовы, или как гастарбайтеры поддерживают Родину


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Выставка Сделано в Молдове 2020.
"Сделано в Молдове": лучшее, что произведено в республике, в фото
Выставка сделано в Молдове - поддержка для отечественных производителей
"Сделано в Молдове" - поддержка отечественных производителей
Рост цен по-молдавски
За что жители Молдовы стали платить больше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться