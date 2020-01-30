Стартовал кастинг четвертого сезона детского музыкального конкурса "Ты супер!"

Участниками проекта "Ты супер!" смогут стать дети из приемных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет (включительно) из всех городов России, стран СНГ и Балтии.

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Телеканал НТВ и Международное информационное агентство и радио Sputnik объявляет о начале кастинга четвертого сезона международного конкурса "Ты супер!".

Международный вокальный конкурс "Ты супер!" дает шанс талантливым ребятам, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе, продемонстрировать свои вокальные способности миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами, познакомиться со звездами мирового уровня, а также найти себе новых друзей из разных стран мира.

Весь процесс подготовки участников к выступлению, а также само участие в конкурсе широко освещается на телеканале НТВ, в сети интернет, на сайтах Международного информационного агентства и радио Sputnik, а также в популярных социальных сетях.

Кто может принять участие в проекте?

Участниками проекта "Ты супер!" смогут стать дети из приемных семей, воспитанники школ-интернатов и детских домов от 7 до 18 лет (включительно) из всех городов России, стран СНГ и Балтии.

Чтобы принять участие в кастинге международного проекта "Ты супер!", необходимо:

Заполнить анкету на участие в кастинге по адресу https://sptnkne.ws/jH8A Снять видео (можно на обычный мобильный телефон), в котором участник кастинга кратко рассказывает о себе (Фамилия (или псевдоним) и Имя, возраст, город и статус (проживаю в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой). Например: "Я — Марина Русу, живу в Кишинёве под опекой бабушки. Мне 10 лет. Пою с семи лет. Далее немного о себе..."; Подготовить видеозапись исполнения песен (не менее двух. Каждая видеозапись должна называться именем ребенка (пример: "Илья Прока, Кишинев, (название песни)") или можно предоставить видео, сделанные на вокальных конкурсах; Загрузить подготовленные видео (представление участника и его песни) на виртуальный диск в сети Интернет (Яндекс Диск, Google Drive, Mail.ru Облако и т.д.). Видео должны быть названы именем ребенка (пример: "Ilea_Proca_Video_1"); Переслать ссылки на загруженные видео по адресу konkurs@sputnik.md . Укажите в теме письма: "Заявка на проект "Ты супер!" от (ФИО (или псевдоним) участника конкурса, который был указан в Анкете при регистрации)".

Когда нужно подавать заявки

Заявки на конкурс принимаются до 25 февраля 2020 года. Результаты первого отборочного тура будут известны весной 2020 года. На первом этапе участникам предстоит пройти дистанционный кастинг, затем конкурс будет проходить в Москве.

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Кто оплачивает расходы?

Все расходы на проезд, проживание и питание детей и их сопровождающих, берет на себя телеканал НТВ.

Информация для контактов

Получить дополнительную информацию о проекте и об участии в конкурсе представителей из Молдовы можно по адресу konkurs@sputnik.md или телефону (+373 22) 358-141.

Подробнее о проекте

Премьера детского музыкального конкурса "Ты супер!" состоялась на НТВ 11 февраля 2017 года.

С первых же эфиров проект стал одним из самых популярных шоу талантов.

За два года существования проект “Ты супер!” помог 174-м юным звездам раскрыть свои вокальные таланты и сделать первые шаги в профессиональной музыкальной карьере.

Некоторые участники исполнили свою мечту и обрели родителей.

Вчерашние участники "Ты супер!" — частные гости различных детских музыкальных конкурсов, в том числе и международных. Выступление победительницы второго сезона шоу “Ты супер!” Дианы Анкудиновой вошло в тройку самых популярных видео российского сегмента YouTube в 2018 году.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ и Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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