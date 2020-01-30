Жители домов во всех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах во всех секторах столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Компания Premier Energy сообщила, что 30 января для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- пр. Дачия 38/5, 38/6 - в период с 09.00 - 13.00.

- пр. Куза Водэ 41, 43, 44 - в период с 13.00 - 17.00.

Рышкановка:

- Московский проспект 20 - в период с 10.00 - 14.00.

Центр:

- ул. А. Бернардацци 60-68, 69-81, 89-97, 78, М. Эминеску 1, 7, 9, М. Когэлничану 53, В. Пыркэлаб 1-11, 27, 29, 35, 2-18, 26-32 - в период с 09.25 - 17.00.

- ул. А. Космеску 2-30, 5-55, Ганя Ион 1, 13-29, 22-30, Г. Кашу 37, И. Нистор 26-44, 27-53, М. Ломоносова 35-63 - в период с 08.45 - 16.45.

Чеканы:

- ул. Николае Милеску Спэтару 7, 7/1, 7/3, 8/1, 8/2, 8/4, 8/5, 9, 9/1, 9/3, 9/4, П. Заднипру 9, 15/5, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21 - в период с 11.00 - 15.00.

Буюканы:

- переулок Барьера Скулень 4, 1/1, Каля Ешилор 1/4, 14/3, 16/1, 16/2, 16/2A, 16/3, 16/4, 16/6, 20, 39, Месаджер 1, 2, 2/1, 2/2 - в период с 09.10 - 17.00.

- ул. Алба Юлия 77/17 - в период с 10.00 - 11.30.

- ул. Алба Юлия 77/16 - в период с 12.00 - 13.30.

- ул. Алба Юлия 77/15 - в период с 14.00 - 15.30.

- ул. Алба Юлия 77/14 - в период с 15.30 - 17.00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте premierenergy.md.

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