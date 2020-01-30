Пойманы два юных рецидивиста, ограбивших женщину на Чеканах

Два грабителя в возрасте 18 и 19 лет недавно освободились из мест лишения свободы и тут же принялись за старое.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Сотрудники батальона патрулирования и оперативного реагирования при управлении полиции Кишинева по горячим следам задержали двух грабителей.

Молодые люди, уроженцы Оргеева и Фалешт, в возрасте 18 и 19 лет, ограбили 47-летнюю женщину на улице Марии Драган в столичном секторе Чеканы. У жертвы отняли кошелек, в котором находились деньги и документы, после чего грабители скрылись.

Жертва грабителей немедленно обратилась в полицию. В результате оперативных действий правоохранителей оба подозреваемых были задержаны во дворе жилого блока.

В ходе расследования оба подозреваемых признали свою вину. При установлении их личности выяснилось, что оба молодых человека - уголовники-рецидивисты, которые недавно были освобождены из места заключения.

Обоим грабителям грозит новый срок, от 5 до 7 лет содержания под стражей.

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