В МИДЕИ прошел круглый стол, посвященный 75-летию освобождения Освенцима

В январе 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили узников концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. В министерстве иностранных дел и европейской интеграции РМ состоялось заседание круглого стола, посвященное 75-летию освобождения Освенцима.

В мероприятии принял участие и выступил с докладом посол России в Молдове Олег Васнецов.

Среди участников круглого стола - вице-спикер парламента Моника Бабук, министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович, вице-министр МИДЕИ Георгий Леукэ, советник президента РМ Сергей Мишин, а также главы аккредитованных в Кишиневе дипломатических миссий, сотрудники МИДЕИ, представители СМИ и общественных организаций.

27 января 1945 года войска 1-го Украинского фронта Красной армии под командованием маршала Ивана Конева освободили узников концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме. С 2005 года к этой дате приурочен Международный день памяти жертв Холокоста. В 1941–1945 годах в лагере погибли около 1,4 млн человек.

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