Генпрокурор: получен ответ Интерпола на письмо о розыске Плахотнюка

Глава Генеральной прокуратуры отметил, что планируются дискуссии с руководством Интерпола по поводу международного розыска Владимира Плахотнюка.

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы получила ответ Интерпола на письмо о международном розыске экс-лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка. Об этом в четверг заявил генпрокурор Александр Стояногло.

"Получили ответ, что наше письмо о международном розыске Владимира Плахотнюка получено центральным офисом Интерпола. Только такая информация. Мы получили этот ответ на прошлой неделе", - сказал Стояногло.

Отвечая на вопрос, что намерена предпринимать Генпрокуратура дальше, он отметил, что "будем настаивать на международном розыске этого человека".

"Думаю, что у нас состоятся дискуссии с руководством Интерпола. Обсудим необходимость представления каких-то дополнительных документов. У нас уже были дискуссии с представителями молдавского офиса Интерпола и другими представителями структуры. Думаю, что в течение некоторого времени будут приняты конкретные шаги", - добавил Стояногло.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им ДПМ объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллионов евро.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил 13 января, что Штаты внесли в санкционный список Плахотнюка за коррупционную деятельность.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK