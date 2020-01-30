Газовые и транспортные перемены: что ждет жителей муниципия Кишинев

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан обсудил с руководителем "Молдовагаз" Вадимом Чебаном вопросы, которые касаются жителей молдавской столицы.

По его словам, в ходе диалога была поднята проблема обеспечения газом четырех пригородов Кишинева - Будешты, Сынджера, Тогатин и Гратиешты. Как отметил примар, эти пригороды не оснащены газовой сетью.

"Руководство "Молдовагаз" должно в ближайшее время выйти с решением этой проблемы", - написал столичный градоначальник на своей странице в Facebook.

Транспортные вопросы

Помимо этого стороны обсудили вопросы сотрудничества по проектам, связанным с общественным транспортом.

В пресс-службе "Молдовагаз" сообщили, что в муниципии Кишинев планируется построить станции заправки газом для автобусного парка и спецтехники. Глава предприятия и примар столицы договорились подписать соответствующий меморандум до начала указанных работ с проведением технико-экономического обоснования.

"Дочерняя компания "Трансаутогаз" готова совместно финансировать расходы на разработку исследования, а также работы по проектированию и строительству газозаправки на территории муниципального предприятия "Городской автобусный парк" на улице Сармизеджетуза и возле "Южного автовокзала", - заявили в "Молдовагаз".

Как отметил руководитель предприятия, "Молдова обязалась сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 70% в сравнении с 1990-м, а транспортный сектор - один из основных источников загрязнения".

Заправка муниципального общественного транспорта газом принесет не только экологические, но и экономические выгоды: цена за кубометр сжатого природного газа на 42% ниже, чем за литр дизтоплива.

"Учитывая, что каждый из 126 автобусов городского общественного транспорта преодолевает порядка 56 тысяч километров в год и потребляет в среднем 37 литров дизельного топлива на 100 километров, то экономия будет значительной", - считают в "Молдовагаз".

Согласно официальным данным, возраст порядка 44% муниципальных автобусов превышает 20 лет, 38% - 15 лет и 18% - 10 лет.

У кого Молдова закупает газ

С 1 января 2020 года поставки российского газа в Молдову, закупаемого у "Газпрома", осуществляются традиционным маршрутом - через ГИС Гребеники и ГИС Алексеевка, как и в предыдущие годы.

В последний день 2019-го российский концерн "Газпром" продлил на один год действующий контракт на поставки газа в Молдову. Цена на "голубое топливо" не будет расти. Об этом заявлял глава "Молдовагаз".

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Тогда же было подписано дополнение к контракту на транзит газа через территорию Молдовы. Кроме подписания соглашений по поставке газа по традиционному маршруту удалось организовать и альтернативный маршрут - реверсный поток по трансбалканскому коридору. По словам главы "Молдовагаз", этот сценарий полностью в рабочем состоянии и может быть активирован в случае необходимости.

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