Кто из молдавских экспортеров сможет выйти на рынок России - видео

Глава Минсельхоза республики рассказывает подробности переговоров с РФ по расширению списка молдавских компаний, которые могут поставлять товары на рынок России.

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу решил подробно рассказать о результатах переговоров с Россией по расширению списка молдавских экспортеров на рынок РФ.

"Россельхознадзор утвердил список из 205 компаний производителей фруктов и овощей, которые с сегодняшнего дня готовы поставлять продукцию на рынок РФ. Это дополнение к уже существующему списку примерно из 129 компаний, которые экспортируют продукцию в Россию. То есть, в общей сложности у нас будет 334 компании-экспортеров на российский рынок", - сказал Пержу на пресс-конференции в четверг.

По словам Пержу, на протяжении последних лет президент Молдовы Игорь Додон неоднократно говорил о необходимости расширить список молдавских производителей-экспортеров на рынок России.

"В августе прошлого года в течение практически двух недель в республике находились 11 экспертов Россельхознадзора, которые вместе с инспекторами Национального агентства продовольственной безопасности проверили 517 компаний. Речь идет о предприятиях, которые зарегистрировались в Нацагентстве продовольственной безопасности как потенциальные экспортеры на рынок РФ", - отметил министр.

Он пояснил, что из 517 компаний 30 производят не фрукты и овощи, а зерновые и технику, поэтому и не попали в указанный список из 205 предприятий.

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"А 109 фирм по разным причинам заявили, что пока не могут поставлять товары в Россию - или у них нет необходимых объемов, или есть вопросы к качеству. Они заявили, что попросят зарегистрировать их в другой раз, а пока они не готовы. Еще 101 компания - это транспортные предприятия. У них, в принципе, нет ни одного дерева или поля. Эти компании также не включены в список", - сказал министр.

Глава Минсельхоза отметил, что 189 предприятий - производителей фруктов и овощей. Как добавил Пержу, эти компании не занимаются экспортом, но выращивают агропродукцию. "Еще 69 компаний, у которых сформирована полная цепочка - от производства до сбыта. Таким образом, в общей сложности 258 предприятий могли попасть в список, но 53 из них уже входили в те 129 компаний, которые поставляли товары в Россию. Поэтому они также были исключены. Отсюда и появилась цифра в 205", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что в диалоге с российской стороной всегда ставился акцент: Национальное агентство продовольственной безопасности следит за качеством экспортируемых продуктов.

"Об этом говорилось неоднократно. Главное - это продовольственная безопасность. Агентство ответственно за качество поставляемых на рынок России товаров. Инспекторы, которые выдают фитосанитарные сертификаты при экспорте, ответственны за продукцию, которая загружается в фуры. Мы не должны допустить реэкспорт. Это основное требование - продукция молдавского производства, а не другой страны. Это будет строго отслеживаться", - подчеркнул Пержу.

По его словам, в рамках встречи в Берлине российская сторона заверила, что такой расширенный список будет утвержден до конца января 2020 года. "Так и произошло", - сказал министр.

Накануне стало известно, что РФ дает "зеленый свет" поставкам продукции еще целого ряда молдавских предприятий.

В письме замглавы Россельхознадзора Юлии Швабаускене сказано, что "возможно под гарантии молдавской стороны разрешить ввоз плодовоовощной продукции молдавского происхождения (коды ТН ВЭД 07, 0808, 0809) из республики 205 молдавским экспортерам".

По ее словам, такое решение принято в связи с договоренностями, достигнутыми в рамках переговоров от 16 января 2020 года в преддверии Международной агропромышленной выставки-ярмарки "Зеленая неделя" в Берлине и по результатам инспекции, проведенной в Молдове 12-24 августа 2019 года.

В письме также сказано, что указанная продукция должна соответствовать единым фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза и сопровождаться необходимыми сертификатами, которые выдает Национальное агентство продовольственной безопасности Молдовы.

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