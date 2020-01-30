Проблема орошения в сельском хозяйстве - в фокусе внимания ученых

В воде, которую обычно используют для полива в Молдове, концентрация некоторых элементов таблицы Менделеева очень высока, что может привести к деградации сельскохозяйственных культур.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Молдавские фермеры используют для полива воду из озер, рек или колодцев. Некоторые из этих источников загрязнены, что влияет на качество сельскохозяйственных культур, заявляют ученые, проводившие экологические исследования.

"Использование воды из колодцев не является решением, наоборот, оно создаст необратимые проблемы. В этой воде высок уровень фтора и бора, что может привести к деградации сельскохозяйственных культур", - рассказала в студии Sputnik Молдова доктор геономии Виолета Иванов.

В течение восьми лет группа ученых изучала проблему орошения в нашей стране.

"Мы провели исследования на уровне рельефа, чтобы определить возможности сбора воды во время дождей и таяния снега, ее взаимодействие с грунтовыми водами, чтобы сохранить эти естественные водные ресурсы и использовать эту воду позже, в ситуациях засухи. Это позволит нам обеспечить качественное орошение в сельском хозяйстве", - сказала Виолета Иванов.

Ученые предполагают, что доноры поддержат реализацию научного проекта.

"Мы представили проект нескольким донорам и очень надеемся на получение грантов, потому что фермерам нужна качественная вода для полива сельскохозяйственных культур », - сказала Виолета Иванов.

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