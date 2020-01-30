18:58 30 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.33
  • USD17.57
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.71
Поиск
Происшествия

Чем объяснила свой поступок мать, бросившая младенца в подъезде многоэтажки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
160 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2901/35/29013593.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200130/29039861/chem-obyasnila-svoy-postupok-mat-brosivshaya-grudnichka-v-podezde-mnogoetazhki.html

В результате предпринятых полицией действий установлена личность женщины. Речь идет о 25-летней уроженке Дондюшанского района.

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Женщина, которая 23 января бросила грудного ребенка в подъезде жилого дома в столичном секторе Буюканы, признала вину. Об этом сообщили в четверг в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

Подкинутого младенца нашли жильцы многоэтажки и незамедлительно вызвали полицию, которая прибыла на место происшествия около 19.00 часов. Мальчика забрал экипаж скорой помощи, доставив его в больницу на обследование. Сейчас состояние малыша удовлетворительное. Ребенок находился в коляске. Оперативники нашли записку, в которой были указаны число, месяц и год рождения малыша.

"В результате предпринятых полицией действий установлена личность женщины. Речь идет о 25-летней уроженке Дондюшанского района. Она рассказала полицейским, что не может объяснить свой поступок, мотивируя это тем, что находилась в состоянии аффекта", - добавили в инспекторате.

Как сообщили в ведомстве, женщина находится на свободе, так как у нее есть еще двое детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК Молдовы "Оставление в опасности", которая предусматривает штраф до 27,5 тысячи леев или неоплачиваемый труд в пользу общества, или тюремный срок до двух лет. Следствие по этому делу продолжается.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Родила и бросила - полиция разыскивает мать ребенка, оставленного на Буюканах


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Российская Венеция: утонченная и зыбкая красота Санкт-Петербурга
Сделано в Молдове: перспективы и реалии отечественного бизнеса
"Сделано в Молдове": перспективы и реалии отечественного бизнеса
Рост цен по-молдавски
За что жители Молдовы стали платить больше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться