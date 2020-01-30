Чем объяснила свой поступок мать, бросившая младенца в подъезде многоэтажки

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Женщина, которая 23 января бросила грудного ребенка в подъезде жилого дома в столичном секторе Буюканы, признала вину. Об этом сообщили в четверг в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

Подкинутого младенца нашли жильцы многоэтажки и незамедлительно вызвали полицию, которая прибыла на место происшествия около 19.00 часов. Мальчика забрал экипаж скорой помощи, доставив его в больницу на обследование. Сейчас состояние малыша удовлетворительное. Ребенок находился в коляске. Оперативники нашли записку, в которой были указаны число, месяц и год рождения малыша.

"В результате предпринятых полицией действий установлена личность женщины. Речь идет о 25-летней уроженке Дондюшанского района. Она рассказала полицейским, что не может объяснить свой поступок, мотивируя это тем, что находилась в состоянии аффекта", - добавили в инспекторате.

Как сообщили в ведомстве, женщина находится на свободе, так как у нее есть еще двое детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК Молдовы "Оставление в опасности", которая предусматривает штраф до 27,5 тысячи леев или неоплачиваемый труд в пользу общества, или тюремный срок до двух лет. Следствие по этому делу продолжается.

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