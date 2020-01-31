Траур без конца: в одном из домов Кишинева постоянно звучат похоронные марши

"Замечательный сосед" - примерно так характеризуют жители одноэтажного многоквартирного дома в центре Кишинева мужчину, который круглосуточно изматывает их нервы похоронной музыкой с целью выжить их и приобрести квартиры по заниженной цене.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. В одном из домов по улице Алексея Матеевича в центре молдавской столицы, что называется, творится траур без конца. Нет, слава Богу, все жильцы многоквартирного одноэтажного дома здоровы и им ничего не угрожает кроме... похоронной музыки, звучащей в этих стенах круглосуточно.

Жильцы квартир, вынужденные мучиться от непрекращающихся траурных маршей и звука литавр, говорят, что именно таким образом их мрачный, судя по характеру музыки, но предприимчивый сосед, стремится вынудить их продать свое жилье, чтобы затем полностью завладеть домом и надстроить второй этаж. © Fotolia / fasphotographic "Замечательные соседи" - в одном из домов Кишинева творится настоящий ад

Причем сам "замечательный сосед" в квартире не живет, он просто иногда приходит, чтобы удостовериться, что аппаратура с музыкой "с того света" работает нормально.

Как сообщила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, конфликт между жильцами многоквартирного одноэтажного жилого дома по улице Матеевича длится уже порядка трех лет. Полиция все это время выезжает по вызовам жильцов, возмущенных траурным шумом. Офицеры составляют протоколы об административных правонарушениях по факту мелкого хулиганства и нарушения общественного порядка.

Несчастные жильцы соседних квартир утверждают - самые страшные испытания для них начинаются вечером, когда вокруг все затихает, кроме похоронной музыки. Некоторые из них утверждают, что сильно страдают психически от такого испытания ритуальными мотивами, иные вынуждены были отселиться из комнаты по смежной с "траурным" соседом стене.

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