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Алкотестер, архивное фото.

Водителям из Молдовы надо это знать - за что можно лишиться прав

© CC0 / Pixabay / miguelrd68
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200131/29037195/voditelyam-iz-moldovy-nado-eto-znat-za-chto-mozhno-lishitsya-prav.html

Глава Национального инспектората патрулирования Виктор Маноле рассказал о том, что правительство республики разрабатывает ряд законодательных поправок, согласно которым автолюбителей-лихачей, превышающих допустимую скорость, могут лишать водительского удостоверения.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Начальник Национального инспектората патрулирования, полковник Виктор Маноле заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что на данный момент поступает много предложений об ужесточении законодательства для автолюбителей, которые предпочитают водить машину со скоростью, превышающей допустимые лимиты. Сейчас поправки в действующее законодательство разрабатывают в ряде государственных ведомств. 

За превышение допустимой скорости предлагается лишать автовладельцев водительского удостоверения на четко-обозначенных срок. Более того, если поправки будут приняты парламентом страны, лишить "прав" водителя может патрульный полицейский, зафиксировавший чрезмерно лихую езду на повышенной скорости.

"Все эти предложения сводятся к тому, чтобы внести в законодательство норму, согласно которой за превышение скорости водителя ограничат в правах вождения на определенный срок. Предложено, чтобы этот временной отрезок составлял от 30 суток до 6 месяцев", - сообщил Маноле.
Водительские права
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам полковника, проштрафившийся водитель, лишенный на определенный срок удостоверения, может пересдать экзамен по вождению, чтобы быстрее вернуться за руль и получить "права" обратно. В тексте законодательных поправок также содержится положение, согласно которому водитель, набравший 15 штрафных пунктов, также будет лишен прав управлять автомобилем патрульным инспектором, который зафиксирует последнее нарушение ПДД.

В Национальном инспекторате патрулирования разработали еще одну поправку в законодательство, согласно которой предлагается лишать водителя автомобиля на определенный срок в случае, если его уличили за рулем в нетрезвом виде.

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Теги:
лишение прав, водительское удостоверение, Молдова, водители


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