Зимние скидки: вся правда о распродажах в магазинах

Некоторые товары привлекают низкими ценами – скидки составляют 20, 50 или даже 80 процентов. Специалисты же дают на этот счет ряд рекомендаций.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Зимнии распродажи в столичных магазинах в самом разгаре, а покупателей легко привлечь скидками. Многие экономические агенты предоставляют выгодные предложения на вещи зимнего сезона или другие товары, связанные с новогодними и рождественскими праздниками.

Инспекторы Агентства по защите прав потребителей и надзору рынка предупреждают потребителей, что иногда акции могут быть потенциальными "капканами".

"Некоторые экономические агенты пытаются сбыть запасы продуктов, которые не были проданы во время зимних праздников. Они соблазняют потребителей скидками, но на самом деле цены остаются такими же или даже могут быть выше, чем были изначально", - заявил Sputnik представитель Агентства Николай Олэрашу.

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По его словам, таких ситуаций можно избежать, если потенциальные покупатели потребуют у продавца полную информацию о том товаре, который его интересует. Кроме того, необходимо быть внимательными со скидками и обращать внимание на соотношение цены и качества. Также необходимо брать чек, который затем может послужить доказательством покупки продукта в случае возможной жалобы.

"Люди должны быть внимательны, когда покупают товары по скидке, узнавать их характеристики и спрашивать администраторов магазинов, какая цена на тот или иной товар была до акции, если она не представлена. Анализироваться должно и качество продукта, чтобы убедиться, что нет никаких дефектов", - отметил собеседник.

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По его словам, продавцы иногда делают скидки на товары с проблемами. Также важно сохранить чек.

Кстати, период зимних скидок продлится вплоть до самого февраля.

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