Президент Молдовы рассказал, в каком состоянии находится госбюджет страны

Глава республики отметил, что несмотря на то, что год начался с доходов в госбюджет, необходимо заложить основу на будущее - нужны большие инвестиции в инфраструктуру и экономику.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подчеркивает, что деньги в государственном бюджете есть. Об этом глава республики заявил в своем еженедельном видео обращении "Президент отвечает", опубликованном на его странице в Facebook.

"В госбюджете на данный момент есть деньги для покрытия текущих расходов. Но это не позволяет нам сделать важный шаг вперед. Вот почему мы обращаемся за кредитами. Зачем нам кредиты? На дороги, на экономические проекты, чтобы заложить основы будущего развития", - сказал Додон.

Что касается бюджета, то, как отметил президент, министр финансов Сергей Пушкуца выступит с отчетом.

"По предварительным данным, в январе доходы были довольно неплохими. И они выше, чем ранее. Но очень важно заложить основу на будущее. Это значит, что нужны большие инвестиции в инфраструктуру и экономику", - сказал Додон.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK