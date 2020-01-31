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Завершающий этап акции Дорогами памяти к 75-летию Победы прошел в Кишиневе

К 75-летию Победы: в Приднестровье пройдут выставки оружия и обмундирования

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (79)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200131/29047140/k-75-letiyu-pobedy-v-pridnestrove-proydut-vystavki-oruzhiya-i-obmundirovaniya.html

Первая подобная экспозиция уже состоялась в северном районе приднестровского региона, в городе Каменке.

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв – Sputnik. Выставки оружия и обмундирования пройдут во всех городах и районах Приднестровья. Старт дан в городе Каменке. Организатором выступило молодежно-патриотическое движение "Наследники Победы", соорганизатором Каменское территориальное отделение Общеприднестровского народного форума.

"В военно-патриотическом мероприятии приняли участие свыше 400 студентов и учащихся школ. Ребята с большим вниманием слушали экскурсоводов, а затем получили возможность подержать в руках оружие и примерить обмундирование", - рассказали в местной администрации.

Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
В МИДЕИ прошел круглый стол, посвященный 75-летию освобождения Освенцима
Среди представленных на выставке экспонатов – русское и турецкое оружие XVIII и XIX веков; оружие и головные уборы времен Первой мировой и Великой Отечественной войн, военных событий в Афганистане и во Вьетнаме.

По словам руководителя исполнительного комитета движения "Наследники Победы" Родиона Романова, такие выставки намечается провести за эти несколько месяцев во всех городах региона. Также волонтерами движения запланировано две реконструкции боя. Одну из них приурочат ко дню открытия историко-культурного комплекса "Линия Сталина" в селе Подойма. Другая реконструкция пройдет в Тирасполе 3 мая.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (79)

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Теги:
выставка, Великая Отечественная война, Великая Победа, Приднестровье


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