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Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома, архивное фото

Программа Prima Casă: кто может себе позволить купить квартиру в Молдове

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200131/29047585/programma-prima-casa-kto-mozhet-sebe-pozvolit-kupit-kvartiru-v-kishineve.html

Минфин представил последние данные по количеству граждан, которые приобрели жилье в рамках программы Prima Casă.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. С момента запуска госпрограммы Prima Casă число бенефициаров достигло 3 945 человек, сообщает Министерство финансов. В то же время, по последним данным, общая сумма кредитов, предоставленных банками, достигла 1,98 миллиарда леев, а общая сумма активных гарантий превысила 990 миллионов леев.

Как уточняют в ведомстве, из общего числа получателей 2 781 - это семейные люди, а 1 182 - неженатые молодые граждане. Средний возраст заявителей составляет 31,3 года.

Многоэтажный жилой дом
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Из 3 945 бенефициаров этой жилищной программы 556 человек имеют право на компенсацию в рамках программы Prima Casă-2, предназначенной для лиц, занятых в бюджетном секторе. Компенсация из государственного бюджета также выплачивается тем, у кого есть несовершеннолетние дети (Prima Casă-3), их число составляет 1377 человек. Средства из государственного бюджета также получают 253 участника программы, которые работают в частных компаниях (Prima Casă-4).

Средняя площадь жилья, приобретенного в рамках программы, составляет 60 квадратных метров, а их средняя стоимость – 591,4 тысячи леев. В городах в рамках программы было приобретено 3 713 домов, а в сельской местности - 250. Из них 3 651 - квартиры, а 312 – частные дома.

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