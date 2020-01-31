Где прятаться жителям Молдовы в случае повторного сильного землетрясения

Ночь с четверга на пятницу оказалась для жителей Молдовой неспокойной, ближе к утру все проснулись от сильных подземных толчков, Карпаты вновь преподнесли неприятный сюрприз, где прятаться жителям Молдовы при более сильном землетрясении - выяснял корреспондент Sputnik.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Под утро в пятницу большинство жителей республики проснулись от того, что их жилища трясло и довольно ощутимо. В Румынии магнитуда подземных толчков составила 5,2, в Молдове было чуть послабее - 4 балла, сказал руководитель Центра экспериментальной сейсмологии Института геологии и сейсмологии Кишинева Ион Илиеш.

Толчки ощущались по всей Молдове. Они разбудили многих жителей Кишинева, Яловен, Бельц, Фалешт и других населенных пунктов.

В Кишиневе никто не выбегал на улицу, испугавшись сюрпризов, преподнесенных Карпатами, во-первых - довольно холодно, а во-вторых - не такими уж сильными были толчки.

Однако не исключено, что за одним землетрясением могут последовать другие, с более сильной магнитудой. Корреспондент Sputnik Молдова выяснял: о каких мерах предосторожности необходимо знать жителям республики, если затрясет по-полной?

Главной ошибкой многих жителей нашей страны, как неоднократно показывала практика прошлых землетрясений, является выбегание по ступенькам многоэтажного дома на улицу, как только толчки прекратятся. Случись более сильная повторная серия подземных толчков, первое, что сложится, как гармошка, будут именно лестничные пролеты. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказал директор Института геологии и сейсмологии АН РМ Игорь Никоарэ. © Sputnik / Олег Ласточкин Трясущаяся Молдова - когда Карпаты преподнесут неприятный сюрприз

Иные прячутся под столы, наивно полагая, что эта мебель выдержит тяжесть падающего бетонного перекрытия. Когда здание рушится, тяжелый потолок падает на объект или мебель, разрушая их, рядом образуется полость или свободное пространство. Его спасатели называют "треугольником жизни". Чем больше и прочнее объект, тем больше полость, где человек может избежать ранения и спастись. Это можно наблюдать по ТВ, когда мы видим работу спасательных команд.

Другие закрываются в ванной комнате, думая, что бетонный блок, вмонтированный в общую панельную конструкцию квартиры, обезопасит их в случае частичного обрушения строения. Отчасти доля правды в этом есть, если речь идет о панельных домах, где помещения санузлов напоминают некий бетонный монолит. В блочных и каменных домах такая мера вряд ли поможет при обрушении здания, утверждают сейсмологи на постсоветском пространстве.

На самом деле, в случае землетрясения, находясь в многоэтажном доме, наиболее безопасно вставать в проемы, дверные косяки в несущих стенах здания, уточнил Никоарэ. © Sputnik / Osmatesco Никоара: следующее землетрясение покажет, в каком состоянии наш жилой фонд

Да, некоторые прячутся под столы, которые считаются своеобразными углами безопасности, но такая мера, зачастую, не спасает человека от травм и гибели в случае падения бетонных перекрытий. При сильных и продолжительных подземных толчках несущие стены, как правило, выдерживают, а перекрытия, увы, нет.

Если землетрясение застало вас ночью в постели, как это произошло в Молдове под утро пятницы, просто скатитесь с кровати. Самое безопасное место будет вокруг кровати, если здание начнет частично обрушиваться.

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