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В Приднестровье вводят срочные меры по упреждению коронавируса

© REUTERS / WEIBO / THE CENTRAL HOSPITAL OF WUHAN
Общество
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Sputnik Молдова
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Принять превентивные меры по недопущению распространения на территории Приднестровья коронавирусной инфекции предписывает указ лидера региона.

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв – Sputnik. В Приднестровье вышел указ лидера региона Вадима Красносельского о принятии превентивных мер по недопущению распространения на территории Левобережья Днестра коронавирусной инфекции.

Согласно документу, временно будет ограничен въезд иностранных граждан, прибывающих на территорию Приднестровья из Китайской Народной Республики, стран и (или) регионов с подтвержденными случаями заражения коронавирусом, либо посещавших территорию КНР, страны и (или) регионы с подтвержденными случаями заражения в течение последних 14 суток.

Штаб-квартира ВОЗ в Женеве.
© CC BY 3.0 / Thorkild Tylleskar / WHO HQ main building, Geneva, from North
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Приднестровцы, прибывающие на территорию региона из Китая, стран и (или) регионов с подтвержденными случаями заражения коронавирусной инфекцией, либо посещавшие территорию КНР, страны и (или) регионы с подтвержденными случаями заражения в течение последних 14 суток, должны будут пройти обязательный медицинский осмотр.

Министерству госбезопасности, МВД, таможенному комитету надлежит обеспечить санитарно-противоэпидемический и дезинфекционный режимы, в том числе посредством предоставления средств индивидуальной защиты сотрудникам, заступающим на службу в пунктах пропуска через границу.

Минздраву предписывается вести учет стран и (или) регионов с подтвержденными случаями заражения коронавирусной инфекцией, а также разработать порядок принятия неотложных мер при выявлении лиц, в отношении которых имеются достаточные основания предполагать, что они заражены коронавирусом. Также ведомство должно будет провести оценку готовности лечебно-профилактических учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий на случай выявления больных коронавирусом, а также подозрения на него.

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Теги:
вирус, инфекция, меры, коронавирус, Приднестровье


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