Почему в такой винной стране, как Молдова, люди больше пьют водку

В последний день января в мире отмечается день русской водки - в честь даты, когда (в 1865 году) великий химик Менделеев обнародовал свои выводы об оптимальном соотношение пищевого спирта и воды.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Ровно 155 лет тому назад в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию "О соединении спирта с водою", над которой работал два предыдущих года. Работа хранится в музее великого ученого — в Санкт-Петербургском государственном университете.

Вино есть, но его не пьют

С тех пор много воды утекло (и спирта тоже), однако жители городов Молдовы, страны, производящей вино в промышленных масштабах, отдают предпочтение именно водке.

В пересчете на абсолютный алкоголь в среднем каждый житель республики ежегодно выпивает по 15 литров этилового спирта. Доля промышленного вина в этом объеме составляет всего 5%. Еще столько же приняло на себя домашнее вино, третья часть приходится на долю пива.

"Все остальное — водка и другие крепкие напитки крепостью выше 20%", — отметил в беседе с корреспондентом Sputnik директор Офиса вина и винограда Георгий Арпентин.

Именно эта незначительная пятипроцентная доля вина на внутреннем рынке не сильно волнует производителей напитка. В Молдове вино не пьют, а, следовательно, на него не велик спрос. Как результат — отсутствие конкуренции и высокие цены.

Уловки маркетологов

Многие маркетологи в стремлении реализовать "беленькую" по выгодной цене неумолимы. Какие только уловки не используют производители водки для того, чтобы поймать на крючок "ценителя" этого крепкого напитка.

Очищенная серебром и золотом, отфильтрованная через наноматериалы, настоянная на березовых почках и молоке, произведенная "по старинным рецептам": все эти методы завлекания потенциального покупателя давно присутствуют на рынке. И, надо сказать, на целый ряд простых смертных действуют весьма эффективно в то время, как многие "стреляные соколы" предпочитают пить обычную "пшеничную".

Так какая водка все-таки лучше? Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дал эксперт по рынку алкоголя Вадим Дробиз.

"Все эти маркетинговые ходы не имеют ничего общего с качеством водки. Это — лишь торговые уловки. Здесь используются все возможные способы, как заставить потребителя купить именно свой продукт. Есть четкий технологический процесс очистки спирта — и все. Можно написать, что водка настояна на бриллиантах. При этом, никакой разницы между обычной "пшеничной" и "бриллиантовой" не будет", — сообщил эксперт.

По его словам, вся водка дороже пяти долларов — одинаковая по качеству. Покупая так называемую премиальную водку, потребитель добровольно входит в сговор с производителем и, будучи человеком обеспеченным, не хочет покупать те же алкогольные напитки, которые пьют обычные, среднестатистические граждане.

Мнение специалистов

По данным британских ученых, полный отказ от алкоголя грозит резким снижением мозговой активности и, соответственно, приводит к умственным расстройствам — вплоть до деменции, слабоумия. И если регулярное употребление спиртного к 40 годам стало нормой — частью жизни — отказываться от спиртного не стоит.

Однако нарколог Лилия Федорова уверена, что выводы британцев не до конца подтверждены практикой.

"Точных доказательств нет, я думаю, что это одна из гипотез. Трезвость не вредит — говорю это как врач. Сложно у тех, кто принимает алкоголь, потому что понятие "нормы" разное. То, что для одного безопасно, для другого может быть очень опасным. Поэтому, польза от употребления алкоголя она минимальная, в любом случае быть трезвым приятней и полезней!"- с уверенностью заявила эксперт корреспонденту Sputnik Молдова .

Да, в Молдове, особенно мужчины, любят пропустить за обедом в выходной день рюмку-другую водки. Единственное, что тут можно сказать: пока Минздрав предупреждает, а некоторые граждане его не слушают, употреблять все же надо с умом. Как тонко отметил Михаил Жванецкий: "Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве".

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