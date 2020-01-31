Свежие данные Минздрава и пограничников: дошел ли коронавирус до Молдовы

Международные эксперты надеются, что распространение болезни можно остановить. Гражданам Молдовы советуют следовать общим рекомендациям для предотвращения рисков подхватить инфекцию.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В Молдове не выявлено случаев заражения коронавирусом нового типа, вспышка которого зарегистрирована в Китае. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

"В Молдове не зарегистрировано ни одного случая коронавируса нового типа, а эпидемиологическая ситуация в стране постоянно мониторизируется Национальным агентством общественного здоровья, медико-санитарным учреждениями и на постах", - отметили в ведомстве.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. ВОЗ также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV". При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку.

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В молдавском Минздраве подчеркнули, что на всех таможенных пунктах гражданам раздаются информационные материалы о мерах предосторожности и предотвращения риска заболевания коронавирусом. Своеобразная памятка опубликована на сайтах министерства и Агентства общественного здоровья.

Министерство призывает население соблюдать правила гигиены и рекомендации ВОЗ:

Избегать тесного контакта с лицами, болеющими ОРВИ;

Чаще мыть руки, особенно, после прямого контакта с больными людьми или в местах, где они находятся;

Избегать поездки на фермы и контактов с дикими животными;

Гражданам с признаками острой респираторной инфекции следует соблюдать этикет – во время кашля и чихания необходимо выдерживать дистанцию, прикрывать рот, а также чаще мыть руки.

При появлении симптомов респираторной болезни до, во время или после поездки рекомендуется обратиться за медицинской помощью и проинформировать врачей о путешествии.

Что происходит на границах Молдовы?

Молдавская Погранполиция сосредоточена на работе по предотвращению проникновения вируса на территорию республики.

"Пограничные полицейский в первую очередь были проинструктированы по поводу симптомов коронавируса нового типа, а также о противоинфекционных мерах. Речь идет о минимальной дистанции при разговоре, которая не должна быть меньше одного метра, содержании рабочих помещений в чистоте, регулярном проветривании и проведении дезинфекции в них, использовании индивидуальных защитных масок и норм гигиены", - заявила Sputnik пресс-секретарь Погранполиции Анна Маркитан.

По ее словам, на всех КПП размещены информационными баннеры на соответствующую тему, а граждане, пересекающие границу, получают листовки с профилактическими мерами.

Как отметила собеседница, за последние дни при пересечении границы не было выявлено ни одного случая, который бы попал под подозрение на заболевание коронавирусом.

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