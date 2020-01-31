Что будет с подземными переходами в Кишиневе - заявление Иона Чебана

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Все подземные переходы в Кишиневе будут отремонтированы до конца мандата действующего генерального примара Кишинева Иона Чебана. Об этом сам столичный градоначальник заявил в эфире общественного телевидения Молдовы.
"Мы работаем над тем, чтобы уже в этом году отремонтировать часть из них. Мы проведем реконструкцию в соответствии с самыми современными стандартами, а не будем устанавливать лишь лампочки", - уточнил Чебан.
"Там сдано в аренду 845 квадратных метров. Арендатор не выплачивает примэрии города ничего. В 2016 году было решение Высшей судебной палаты Молдовы о том, что арендатор обязан выплатить все долги и убрать свои коммерческие ларьки из этого перехода", - заяви генпримар.
На данный момент, по словам Чебана, арендатор там сдает площади, по сути являющиеся муниципальной собственностью, в субаренду, взимая с третьих лиц суммы, в разы превышающие те, что он должен выплачивать примэрии.
Столичный градоначальник пообещал разобраться с этим вопросом.
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