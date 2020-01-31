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Подземный переход у здания Академии наук Молдовы, архивное фото.

Что будет с подземными переходами в Кишиневе - заявление Иона Чебана

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200131/29050511/chto-budet-s-podzemnymi-perekhodami-v-kishineve-zayavlenie-iona-chebana.html

Выступая в эфире общественного телевидения Молдовы, столичный градоначальник рассказал о том, когда предполагается вернуть этим элементам городской инфраструктуры надлежащий вид.

КИШИНЕВ, 31 янв - Sputnik. Все подземные переходы в Кишиневе будут отремонтированы до конца мандата действующего генерального примара Кишинева Иона Чебана. Об этом сам столичный градоначальник заявил в эфире общественного телевидения Молдовы.

"Мы работаем над тем, чтобы уже в этом году отремонтировать часть из них. Мы проведем реконструкцию в соответствии с самыми современными стандартами, а не будем устанавливать лишь лампочки", - уточнил Чебан.

Подземный переход у здания Академии наук Молдовы.
© Sputnik / Osmatesco
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Мэр города рассказал и о тонкостях, которые мешают проводить ремонт. В частности, Чебан отметил, что подземный переход у торгового центра UNIC в центре столицы отдан в аренду. Несколько лет назад, при предыдущем руководстве примэрии, муниципальные чиновники сдали эти помещения под коммерческое использование.

"Там сдано в аренду 845 квадратных метров. Арендатор не выплачивает примэрии города ничего. В 2016 году было решение Высшей судебной палаты Молдовы о том, что арендатор обязан выплатить все долги и убрать свои коммерческие ларьки из этого перехода", - заяви генпримар.

На данный момент, по словам Чебана, арендатор там сдает площади, по сути являющиеся муниципальной собственностью, в субаренду, взимая с третьих лиц суммы, в разы превышающие те, что он должен выплачивать примэрии.

Столичный градоначальник пообещал разобраться с этим вопросом.

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Теги:
Кишинев, ремонт, Ион Чебан, подземный переход


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