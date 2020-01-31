Как будут наказывать тех, кто мусорит в Кишиневе: уточнение генпримара

Выступая в эфире общественного телевидения Молдовы, генеральный примар Кишинева Ион Чебан рассказал о том, как будут наказывать тех, кто пренебрегает чистотой города.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Всего лишь за месяц из дворов многоэтажек и с улиц столицы были вывезены сотни машин мусора, от которого город задыхался в последние несколько лет. Об этом заявил генпримар столицы Ион Чебан.

По его словам, одной из первоочередных задач новое руководство примэрии муниципия признало очистку города от бытовых отходов, причем сначала порядок наводили на центральных магистралях главного города столицы, затем на второстепенных улицах и во дворах многоквартирных домов.

Примар также отметил, что отчасти в том, что в городе создается беспорядок, виноваты сами кишиневцы и гости молдавской столицы.

В качестве примера он привел ситуацию в сквере на улице Мария Дрэган, где недавно благоустроили территорию, повсеместно расставили урны.

"И что? Вся территория перед смотровой панорамной площадкой была полна мусора", - заявил примар, уточнив, что все это сделали те, кто не ценит труд людей, ежедневно старающихся навести чистоту в столице.

Чебан искренне поблагодарил простых сотрудников муниципального предприятия "Autosalubritate" за то, что они начинают наводить порядок в городе с 3-4 часов ночи, выполняя свою работу за мизерную зарплату.

"Я обращаюсь к жителям муниципия Кишинев. Надо понимать, что для наведения чистоты эти люди действительно встают в 3 часа ночи, и работа у них – далеко не простая. Сейчас мы работаем над тем, чтобы применять положения Кодекса о правонарушениях, там предусмотрены штрафы от 3 до 9 тысяч леев для тех, кто мусорит. Надо сделать так, чтобы в городе никто не хотел больше мусорить", - заявил примар столицы.

Сейчас, по словам градоначальника, важно определить процедуру – кто и как будет следить за гражданами, мусорящими в городе. Чебан не исключил, что эти функции может выполнять как полиция, так и сотрудники примэрии, за которыми будет закреплен мониторинг ситуации на конкретных улицах.

"Чистота начинается с каждого из нас", - уточнил мэр.

Чебан также уточнил, что отныне не будет того хаоса, который присутствовал при предыдущем руководстве примэрии столицы. По словам градоначальника, теперь кишиневцам просто не позволят мусорить, поскольку, если сегодня на улицах наводят порядок, а завтра горожане вновь их захламляют, выбрасывая отходы где попало, этот процесс будет бесконечным.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK