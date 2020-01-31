Эксперты: история не должна оставаться заложницей политической конъюнктуры

В пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Историческая политика в Молдове: отечественный и международный опыт".

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Вопросы истории могут как консолидировать общество, так и разделять его, когда события прошлого пытаются поставить на службу политической конъюнктуре. Об этом говорили эксперты на пресс-конференции "Историческая политика в Молдове: отечественный и международный опыт", которая прошла в пресс-центре Sputnik Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Участники пресс-конференции "Историческая политика в Молдове: отечественный и международный опыт".

С проблемой полярной интерпретации исторических событий в свое время столкнулись и в России. Однако российское общество сумело преодолеть этот сложный этап, рассказала в ходе пресс-конференции кандидат исторических наук, заместитель главного редактора журнала "Международная жизнь" (Россия) Евгения Пядышева.

"У нас был очень опасный период, когда обсуждение проблем истории могло создать опасность возникновения гражданского конфликта", - сказала эксперт.

По словам историка, российскому обществу удалось успешно преодолеть это безвременье. "Мы пережили этот сложный период "исторического противостояния". Мы прошли через многие испытания и выбрали правильный путь - принятие истории нашего государства такой, какая она есть", - отметила Пядышева.

По мнению историка и политолога Бориса Шаповалова, в молдавском обществе также может быть достигнуто согласие в понимании истории нашей страны.

"Консенсус может быть однозначно достигнут. Существует Республика Молдова, суверенное независимое государство, соответственно, должна изучаться и история независимого государства", - считает историк.

Образовательный курс "Истории румын", который продвигают в Молдове с подачи унионистских сил, эксперт назвал "конфронтационным", отметив, что в этой интерпретации полностью игнорируется роль нетитульных этносов в истории многонационального народа Молдовы.

Специалисты обсудили пути достижения общественного согласия в оценках исторического пути нашей страны.

По мнению Шаповалова, эта проблему невозможно решить на уровне одного лишь научного сообщества, так как вопросы истории приобрели в Молдове политический характер.

"Если не будет консенсуса в политических кругах, в нашей политической элите, то бесполезно пытаться достичь согласия и в вопросах истории", — сказал он в ходе пресс-конференции.

По мнению общественного деятеля, экс-руководителя СИБ РМ Анатола Плугару, шагом вперед на пути реального решения этой сложнейшей задачи мог бы стать референдум по официальному названию государственного языка, что тесно связано с историческими вопросами.

"Референдум по названию языка — это нужно, и это юридически обосновано, — считает Плугару. — Без риска создать новые проблемы, общество с помощью референдума может решить целый комплекс проблем, навязанных нам искусственно, прежде всего так называемый вопрос "отсутствия идентичности".

Историки дали негативную оценку недавним высказываниям официальных лиц из Академии наук Румынии, которые в очередной раз выступили с заявлениями, отрицающими идентичность молдавского народа и оспаривающими его право на развитие в рамках суверенного и независимого государства.

Эксперты назвали этот демарш румынской Академии наук "вмешательством во внутренние дела Республики Молдова" и напомнили, что Бухарест демонстрирует последовательное нежелание завершить работу по подписанию Базового договора о дружбе и сотрудничестве с РМ, а также договора о государственной границе.

В Кишиневе 1 февраля пройдет международная научная конференция "Историческая политика в Независимой Молдове: отечественный и международный опыт", на которой выступят известные ученые, эксперты, общественные и государственные деятели из Молдовы, России, Румынии и других стран.

Запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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