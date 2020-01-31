Какова судьба двоих молдаван, оказавшихся в очаге вспышки коронавируса

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. В министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы предоставили информацию о гражданах республики, которые оказались заблокированы в китайской провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса.

Оказалось, что речь идет о мужчине с двойным гражданством - молдавским и румынским, а также о нашей соотечественнице, которая проживает на территории США.

"Двое граждан Молдовы уедут из провинции, как только китайские власти разрешат покинуть регион", - отметили в МИДЕИ.

Как пояснили в ведомстве, в результате договоренности между молдавским посольством в Пекине и румынской дипмиссией, молдаванина вместе с другими гражданами Румынии определят в самолет, выделенный для поданных Евросоюза. Борт прибудет в одну из европейских столиц, откуда наш соотечественник и вернется домой.

"Затраты на этот перелет понесут Франция и Европейский союз", - пояснили в МИДЕИ.

Что касается нашей соотечественнице, которая обосновалась в США, то известно, что она замужем за гражданином Китая и находилась у родственников в провинции Хубэй. В МИДЕИ уточнили, что она покинет регион только после того, как откроют международные рейсы, чтобы он смогла отправиться в США, где и проживает.

"Относительно других семей, находящихся на территории Китая и выразивших желания уехать из страны, то посольство Молдовы в Пекине находится в постоянном контакте с китайскими властями, чтобы облегчить необходимые процедуры для выезда", - отметили в министерстве.

Молдавское внешнеполитическое ведомство рекомендуем гражданам республики, которые уже находятся в Китае, следовать объявлениям и соблюдать меры профилактики и гигиены, исходящие от Национального комитета здравоохранения КНР. Кроме того, необходимо избегать контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторной инфекции, а также проходить необходимые проверочные тесты.

Граждане Молдовы, находящиеся на территории Китая и нуждающиеся в консульской помощи, могут обратиться:

Адрес дипмиссии: 2-9-1 Tayuan Diplomatic Office Building, no.14 LiangMaHe NanLu, Chaoyang Qu, Beijing, 100600

Телефон: +861065325494

Телефон для экстренных ситуаций: +8618513292005

E-mail: beijing@mfa.md

Центр обращений МИДЕИ:

Для звонков из-за границы: +373 22 788 722

Из Молдовы: 0 80 090 990

Facebook: https://bit.ly/37kNtyP

Skype: callcenter-moldova

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. ​Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий.

ВОЗ также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK