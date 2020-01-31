Чем может привлечь туристов город Дубоссары

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв – Sputnik. В Дубоссарах намерены создать информационный портал для туристов. Этот вопрос обсуждался в ходе совещания с руководителями предприятий и организаций, представляющих интерес для туристов.
"Ведется работа по формированию туристического паспорта, в котором будет представлена подробная информация о городе, о селах района, о достопримечательностях, о том, что посмотреть, где разместиться", - рассказал глава города Руслан Чебан.
Он подчеркнул, что Дубоссары с советских времен славятся как туристический центр, который привлекает большое внимание гостей города.
Он отметил, что в прошлом году в Приднестровье проводился инвестиционный форум, в рамках которого две группы иностранцев посетили Дойбанское производство завода "Квинт", завод "Букет Молдавии", гостинично-ресторанный комплекс "Днестровский сад" и гостиничный комплекс в селе Гояны.
"Гости были очень довольны приемом. Их восхитило радушие дубоссарцев, природа, наша кухня, которая, к слову, по ценовой политике несопоставима с другими странами", - сказал Чебан.
Глава города напомнил, что в Дубоссарах также развивается экологический туризм, а также событийный – проводятся выставка-ярмарка народных промыслов "Мештер фаур", фестиваль "Лаванда-фест".
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