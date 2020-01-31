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Экологическая экспедиция на байдарках по реке Днестр.

Чем может привлечь туристов город Дубоссары

© Sputnik / Ирина Ляхова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200131/29055533/chem-mozhet-privlech-turistov-gorod-dubossary.html

Для того, чтобы иностранцы лучше разбирались в местных достопримечательностях, администрация собирается привлечь инфокоммуникационные технологии.

ТИРАСПОЛЬ, 31 янв – Sputnik. В Дубоссарах намерены создать информационный портал для туристов. Этот вопрос обсуждался в ходе совещания с руководителями предприятий и организаций, представляющих интерес для туристов.

"Ведется работа по формированию туристического паспорта, в котором будет представлена подробная информация о городе, о селах района, о достопримечательностях, о том, что посмотреть, где разместиться", - рассказал глава города Руслан Чебан.

Он подчеркнул, что Дубоссары с советских времен славятся как туристический центр, который привлекает большое внимание гостей города.

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© Sputnik / Irina Leahova
В Приднестровье будет создано Агентство по туризму
"Особенно многолюдно было в летнее время. У нас великолепные климатические условия, радушные люди, богатое культурно-историческое наследие. Реализуя Стратегию развития Приднестровья, мы разработали и утвердили программу социально-экономического подъема города на 2019-2026 годы, отдельный раздел – это продвижение туризма", - пояснил источник.

Он отметил, что в прошлом году в Приднестровье проводился инвестиционный форум, в рамках которого две группы иностранцев посетили Дойбанское производство завода "Квинт", завод "Букет Молдавии", гостинично-ресторанный комплекс "Днестровский сад" и гостиничный комплекс в селе Гояны.

"Гости были очень довольны приемом. Их восхитило радушие дубоссарцев, природа, наша кухня, которая, к слову, по ценовой политике несопоставима с другими странами", - сказал Чебан.

Глава города напомнил, что в Дубоссарах также развивается экологический туризм, а также событийный – проводятся выставка-ярмарка народных промыслов "Мештер фаур", фестиваль "Лаванда-фест".

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Теги:
достопримечательности, Дубоссары, туристы, Приднестровье


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