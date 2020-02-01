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Работа таможенных и пограничных служб Украины

Так ловят водителей-простаков: предлагают мизер и обходят молчанием риски

© Sputnik / Александр Мазуркевич
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200201/29046984/pridnestrovtsev-vovlekayut-v-moshennicheskie-skhemy-vvoza-avto-v-ukrainu.html

Многих жителей днестровского Левобережья вовлекли в мошеннические схемы ввоза авто в соседнюю Украину.

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – Sputnik. Своих жертв махинаторы выискивают на улицах городов и сел региона, а также в интернете, сообщили в Министерство госбезопасности непризнанной ПМР.

"За небольшое вознаграждение в размере от 10 до 60 у.е. мошенники предлагают приднестровцам, имеющим паспорта Республики Молдова, Украины и Российской Федерации, оказать содействие в ввозе транспортных средств через государственную границу Украины, без объяснения последствий и взятых на себя обязательств", - рассказали в ведомстве.

Некоторым напрямую предлагают помочь перевезти автомобиль через границу Украины, других просят подсобить в перевозке какого-либо товара, подпадающего под лимит в расчете на одного человека.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
В Приднестровье упростили ввоз автомобилей

Соглашаясь быстро и легко заработать, граждане не подозревают, какими последствиями может обернуться для них такая авантюра. 

В соответствии с требованием таможенного законодательства Украины, такой автомобиль может быть ввезен иностранным гражданином сроком только на один год, при предъявлении своего заграничного паспорта, технического паспорта иностранного автомобиля и доверенности (в указанном случае именно доверенность может являться объектом интереса для правоохранительных органов).

По истечении этого периода времени автомобиль должен покинуть территорию Украины.

Неисполнение данного требования грозит не только административными санкциями в виде штрафа от 8500 до 17000 гривен (от 343 до 685 долларов), но и уголовной ответственностью за нарушение законодательства Украины.

Также в отношении виновных может быть введено ограничение на въезд.

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Теги:
ввоз, мошенничество, граница, Приднестровье


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