В прошлом году в Гагаузии ушли из дома двадцать детей

Чаще всего причиной ухода ребенка является отсутствие у него взаимопонимания с родителями или неблагополучие в семье.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. В 2019 году на территории Гагаузии было зарегистрировано 20 фактов ухода детей из дома. Об этом сообщает управление полиции автономии.

По данным правоохранителей, в 2018 году из дома сбежали 47 детей, а в 2017 году было зафиксировано 23 "беглеца".

Больше всего детей ушли из дома в населенных пунктах Комратского района (13 человек).

Как отмечает полиция, возраст детей, которые уходят из дома, составляет от 10 до 17 лет, это тот период, когда подросток, несмотря на внешнюю браваду, грубость и агрессивность, на самом деле крайне раним и беззащитен.

По мнению психологов, в подавляющем большинстве случаев уход из дома - реакция несовершеннолетнего на какие-то неблагоприятные (или воспринимаемые как таковые) обстоятельства его жизни.

Чаще всего поводом уйти из дома становится игнорирование потребностей ребёнка, в основе которого лежит отсутствие взаимопонимания с родителями.

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