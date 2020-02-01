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В прошлом году в Гагаузии ушли из дома двадцать детей

© CC0 / Pixabay / AnnieSpratt
Общество
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Sputnik Молдова
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Чаще всего причиной ухода ребенка является отсутствие у него взаимопонимания с родителями или неблагополучие в семье.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. В 2019 году на территории Гагаузии  было зарегистрировано 20 фактов ухода детей из дома. Об этом сообщает управление полиции автономии.

По данным правоохранителей, в 2018 году из дома сбежали 47 детей, а в 2017 году было зафиксировано 23 "беглеца".

Больше всего детей ушли из дома в населенных пунктах Комратского района (13 человек).

Детский сад, архивное фото.
© CC0 / Pixabay / Regenwolke0
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Как отмечает полиция, возраст детей, которые уходят из дома, составляет от 10 до 17 лет, это тот период, когда подросток, несмотря на внешнюю браваду, грубость и агрессивность, на самом деле крайне раним и беззащитен.

По мнению психологов, в подавляющем большинстве случаев уход из дома - реакция несовершеннолетнего на какие-то неблагоприятные (или воспринимаемые как таковые) обстоятельства его жизни.

Чаще всего поводом уйти из дома становится игнорирование потребностей ребёнка, в основе которого лежит отсутствие взаимопонимания с родителями.

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Теги:
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