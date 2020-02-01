"Сделано в Молдове": прямиком до выставки - на троллейбусе

Глава Кишинева Ион Чебан издал распоряжение, чтобы в период 1-2 февраля одна из линий общественного пассажирского электротранспорта обеспечивала связь между центром столицы и Международным центром "Молдекспо".

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. В столице Молдовы запустили временную троллейбусную линию, сообщил на своей странице в Facebook градоначальник Ион Чебан.

"Новая временная прямая линия соединит проспект Митрополита Бэнулеску-Бодони и МВЦ "Молдекспо". Промежуточных остановок в маршруте не будет. Линия открыта для содействия участию граждан в ежегодном мероприятии, традиционно организуемом в Кишиневе с участием местных производителей товаров и услуг – выставке "Сделано в Молдове", - отметил в своем сообщении примар.

По маршруту будут ездить два троллейбуса с автономным движением, а время поездки составит 15-20 минут.

В субботу, 1 февраля, маршрут будет действовать с 09.00 до 19.00, а в воскресенье, 2 февраля - с 09:00 до 17:00.

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Маршрут следования: проспект Митрополит Бэнулеску - Бодони - улицы Букурешть - Алексея Щусева - Константина Стере - Василе Лупу - Григоре Александреску - конечная остановка.

Обратный путь: улицы Григоре Александреску - Василе Лупу - Константина Стере - Михаила Когэлничану - Сергея Лазо - Алексея Матеевича - Александра Пушкина – проспект Штефан чел Маре - проспект Митрополит Бэнулеску - Бодони.

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