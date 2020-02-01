09:27 01 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.51
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск
Троллейбус

"Сделано в Молдове": прямиком до выставки - на троллейбусе

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
Получить короткую ссылку
9810
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2905/62/29056224.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200201/29054491/sdelano-v-moldove-teper-dobratsya-do-moldekspo-mozhno-na-trolleybuse.html

Глава Кишинева Ион Чебан издал распоряжение, чтобы в период 1-2 февраля одна из линий общественного пассажирского электротранспорта обеспечивала связь между центром столицы и Международным центром "Молдекспо".

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. В столице Молдовы запустили временную троллейбусную линию, сообщил на своей странице в Facebook градоначальник Ион Чебан.

Выставка Сделано в Молдове 2020.
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Сделано в Молдове": лучшее, что произведено в республике, в фото
18

"Новая временная прямая линия соединит проспект Митрополита Бэнулеску-Бодони и МВЦ "Молдекспо". Промежуточных остановок в маршруте не будет. Линия открыта для содействия участию граждан в ежегодном мероприятии, традиционно организуемом в Кишиневе с участием местных производителей товаров и услуг –  выставке "Сделано в Молдове", - отметил в своем сообщении примар. 

По маршруту будут ездить два троллейбуса с автономным движением, а время поездки составит 15-20 минут.

В субботу, 1 февраля, маршрут будет действовать с 09.00 до 19.00, а в воскресенье, 2 февраля -  с 09:00 до 17:00.

Что заявил примар Кишинева на требование повысить тариф в столичных маршрутках>>>

Маршрут следования: проспект Митрополит Бэнулеску - Бодони - улицы Букурешть - Алексея Щусева - Константина Стере - Василе Лупу - Григоре Александреску - конечная остановка.

Обратный путь: улицы Григоре Александреску - Василе Лупу - Константина Стере - Михаила Когэлничану - Сергея Лазо - Алексея Матеевича - Александра Пушкина – проспект Штефан чел Маре - проспект Митрополит Бэнулеску - Бодони.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В Кишиневе начала работу выставка "Сделано в Молдове"
Назаров: в Молдове могут появиться троллейбусы из Уфы
В кишиневских троллейбусах будет по шесть бортовых видеокамер


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Российская Венеция: утонченная и зыбкая красота Санкт-Петербурга
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили сделку века Трампа
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили "сделку века" Трампа
Рост цен по-молдавски
За что жители Молдовы стали платить больше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться