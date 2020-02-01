Да будет свет и газ: столичная примэрия займется развитием пригородов

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. В двух пригородных населенных пунктах появится свет и газ, об этом заявил на своей странице в Facebook столичный градоначальник Ион Чебан.
Коммунальные блага
Он побывал в селе Добруджа и выяснил, что жители этой местности сталкиваются с большим количеством проблем. Главная из них: на протяжении 6 лет люди не имеют электричества и вынуждены для освещения использовать свечи.
"Лично отправился на территорию после того, как в декабре мы пришли к соглашению с директором компании "Premier Energy", чтобы решить эту проблему, за что я ему благодарен. Однако выполнение проекта задерживается, из-за непрофессионализма некоторых людей", - уточнил глава Кишинева.
По его словам, примар Сынжеры, которой Добруджа административно подчинена, назначит ответственного за работу.
Другие проекты
Чебан добавил, что аналогичным образом обстоят дела с дорогой между Добруджей и Сынжерой, протяженностью 4,5 километров.
Он напомнил, что дорогу построили еще летом 2019 года, но она требует доработки, потому что примария Кишинева выделила необходимые деньги.
Еще одна проблема, как отметил мэр, – это отсутствие газовых сетей в населенном пункте Ток в той же коммуне. Там построено 300 домов, но около 150 семей вынуждены растапливать печи. В связи с этим проблему обсудили с представителями "Moldovagaz. Ожидается, что в этом году у жителей будет сеть газоснабжения.
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"Посетил детский сад в Сынжере, который был строится с 2013 года. Смета составила 28 миллионов леев, на сегодняшний день освоено около 16 миллионов, причем работы выполнены наполовину на деньги из бюджета примэрии Кишинева", - рассказал об еще одном проекте Чебан.
В завершении своего послания Чебан подчеркнул, что лично проверит каждый участок, где ведутся работы, чтобы убедиться в том, что все деньги властей используются по назначению, а не уходят в чьи-то карманы.
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