Да будет свет и газ: столичная примэрия займется развитием пригородов

Власти Кишинева озаботились положением жителей предместий. До сих пор многие там топят печки и пользуются свечами. В скором времени это все изменится.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. В двух пригородных населенных пунктах появится свет и газ, об этом заявил на своей странице в Facebook столичный градоначальник Ион Чебан.

Коммунальные блага

Он побывал в селе Добруджа и выяснил, что жители этой местности сталкиваются с большим количеством проблем. Главная из них: на протяжении 6 лет люди не имеют электричества и вынуждены для освещения использовать свечи.

"Лично отправился на территорию после того, как в декабре мы пришли к соглашению с директором компании "Premier Energy", чтобы решить эту проблему, за что я ему благодарен. Однако выполнение проекта задерживается, из-за непрофессионализма некоторых людей", - уточнил глава Кишинева.

По его словам, примар Сынжеры, которой Добруджа административно подчинена, назначит ответственного за работу.

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Чебан добавил, что аналогичным образом обстоят дела с дорогой между Добруджей и Сынжерой, протяженностью 4,5 километров.

Он напомнил, что дорогу построили еще летом 2019 года, но она требует доработки, потому что примария Кишинева выделила необходимые деньги.

Еще одна проблема, как отметил мэр, – это отсутствие газовых сетей в населенном пункте Ток в той же коммуне. Там построено 300 домов, но около 150 семей вынуждены растапливать печи. В связи с этим проблему обсудили с представителями "Moldovagaz. Ожидается, что в этом году у жителей будет сеть газоснабжения.

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"Посетил детский сад в Сынжере, который был строится с 2013 года. Смета составила 28 миллионов леев, на сегодняшний день освоено около 16 миллионов, причем работы выполнены наполовину на деньги из бюджета примэрии Кишинева", - рассказал об еще одном проекте Чебан.

В завершении своего послания Чебан подчеркнул, что лично проверит каждый участок, где ведутся работы, чтобы убедиться в том, что все деньги властей используются по назначению, а не уходят в чьи-то карманы.

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