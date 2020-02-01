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Чтобы коронавирус не прошел.

"Почта Молдовы" ужесточила меры безопасности при обработке посылок из Китая

© AFP 2019 / Tiziana Fabi
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200201/29057180/pochta-moldovy-uzhestochila-mery-bezopasnosti-pri-obrabotke-posylok-iz-kitaya.html

Национальный оператор сделал официальное заявление, в котором сообщил о введении предосторожностей при обработке отправлений из зоны заражения коронавирусом.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. "Почта Молдовы" сообщила, что повышает меры безопасности при получении посылок из Китая, где зарегистрирована вспышка инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV.

По заявлению госпредприятия, оно получило циркуляр Всемирного почтового союза, в котором сообщается, что власти КНР обязали местных операторов дезинфицировать всю почту из провинции Хубэй и города Ухань, где отмечены вспышки заболевания, а также весь почтовый транзит, проходящий через эти регионы.

Дистанционная термометрия в аэропорту.
© Sputnik / Евгений Биятов
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В связи с угрозой распространения инфекции "Почта Молдовы" приняла решение дополнить меры гигиены и защиты, связанные с обработкой посылок из Китая. Работники получили перчатки, одноразовые маски и необходимое оборудование. Кроме того, были установлены инфракрасные кварцевые лампы для дезинфекции комнат, где обрабатывается почтовая отправка.

Также предприятие обратилось к Национальному агентству общественного здоровья (ANSP) с просьбой дать рекомендации по предотвращению распространения инфекции. В ответ ANSP официально заверило почтового оператора, что риск заражения новым коронавирусом отсутствует.

"Почта Молдовы" будет далее информировать своих клиентов о развитии ситуации, говорится в заявлении предприятия.

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Теги:
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