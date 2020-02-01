В минэкономики считают, что конкуренция сама урегулирует цены на перевозки

Классификация междугороднего транспорта по категориям комфортности началась 1 февраля. К октябрю процедуру должны пройти все общественные средства перевозки пассажиров.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. В министерстве экономики и инфраструктуры рассчитывают, что конкуренция между операторами маршрутов сгладит негативный эффект от повышения цен на пассажирские перевозки.

Хотя администраторы, если их транспорту присвоена высшая категория комфортности, имеют право повысить тариф до 70 банов за километр, они не обязательно подымут цены, считает госсекретарь министерства Юлиана Постикэ, цитируемый молдавскими СМИ.

По словам чиновника, на большинстве маршрутов пассажиров возят от двух до пяти операторов. Таким образом, конкуренция заставит перевозчиков снижать цены, чтобы создать более выгодные условия для клиентов, сказал госсекретарь министерства.

С 1 января 2020 года тарифы на междугородные поездки были повышены и привязаны к категориям комфортности. Для проезда в транспорте, который признан максимально удобным, оператор вправе требовать от пассажиров тариф до 70 банов за километр.

Классификация по категориям комфортности началась 1 февраля. Следующие этапы этой процедуры пройдут с 1 апреля и с 1 июня. К октябрю весь пассажирский транспорт в Молдове должен получить сертификат удобства.

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По данным минэкономики, в Молдове перевозят пассажиров более 500 операторов, а их автопарк насчитывает порядка 6500 автобусов и микроавтобусов.

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