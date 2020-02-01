Кику поздравил с праздником профессионалов местного самоуправления

Ежегодно 1 февраля в Молдове отмечается День местной автономии и работника местной публичной администрации.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику поздравил работников местных публичных властей с профессиональным праздником.

Республика Молдова проходит через сложный период, отметил премьер в своем послании, отметив, что местные власти сталкиваются с многочисленными вызовами и быстрыми переменами.

"Наши проблемы невозможно решить мгновенно, подписывая решения и отправляя указания. Мы унаследовали эти проблемы, но мы должны определить пути их преодоления", - написал Ион Кику в поздравительном послании.

Реализация инициированных правительством проектов по модернизации экономики, повышению уровня жизни в территориях, зависит непосредственно от энергии и вовлеченности работников местных властей, подчеркнул премьер-министр.

Ежегодно 1 февраля в Молдове отмечается День местной автономии и работника местной публичной администрации.

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